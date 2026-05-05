Eylem Sıla Bayram için açıklama: Hedef sosyalistler, kadınlar ve LGBTİ+’lar

50 kurumun imzacı olduğu açıklamada Trans Pride, ÖGK ve SGDF’de örgütlenen Bayram’ın derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Özgür Güler

Tuğçe Yılmaz

Özgür Güler

Özgür Güler
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Hak örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde, 28 Nisan 2026’da tutuklanan Eylem Sıla Bayram’a ilişkin basın açıklaması yaptı.

Trans Pride, Özgür Genç Kadın (ÖGK) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nda (SGDF) örgütlenen Bayram, Kazancı Yokuşu’ndaki 1 Mayıs anmasında gözaltına alınmış, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde çıkarıldığı 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’a muhalefet” iddiasıyla tutuklanmıştı.

50 kurumun imzacı olduğu açıklama, Trans Onur Haftası Komitesi’nden Es ve Yusuf tarafından okundu.

Açıklamada, Bayram’ın daha önce polis tarafından tehdit edildiği ve polisin ajanlık teklifini reddettiği için hedef alındığı belirtildi.

Taksim'de 1 Mayıs anmasına polis müdahalesi: 46 gözaltı
“Sömürü düzenine karşı sesini yükselten arkadaşımız Eylem yalnız değildir”

Tutuklamanın yalnızca Bayram’a değil; sosyalistlere, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik daha geniş bir baskı politikasının parçası olduğu savunulan açıklamada özetle şöyle dendi:

Bugün burada, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan arkadaşımız Eylem’in derhal serbest bırakılması talebiyle Eylem’in arkadaşları ve yoldaşları olarak bir araya geldik. Bu basın açıklamasını yalnızca Eylem’e duyduğumuz sevgi ve dayanışmayla değil iktidarın her geçen gün artan baskı politikalarına karşı öfkemizle birlikte kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Eylem’in tutuklanması, yalnızca bir kişiye yönelik değil; sosyalistlere, LGBTİ+’lara, mücadele edenlere yönelik açık bir saldırıdır. Eylem 27 Nisan Pazartesi günü, 1977 1 Mayıs’ında katledilenleri anmak için Kazancı Yokuşu’nda işkenceyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkemece komplo ve düzmece nedenlerle tamamen siyasi saiklerle tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir.

Kazancı Yokuşu; bu topraklarda adaleti arayanların direnişiyle yoğrulmuş yine aynı direnişin tarihine tanıklık etmiştir. Eylem de tam da bu tanıklığın sesini duyurmak istediği için hedef alınmıştır. 1 Mayıs bu topraklarda işçilerin patronlara, sömürüye karşı isyanıdır. Bu isyanın sesini Taksim'den duyurmak, o meydanların tanıklığını aktarmak tüm direnenlerin mücadelesidir. Devlet 1977'den beri kendi eksikliğinin hesabını veremezken, LGBTİ+’lar özellikle trans kadınlar derin yoksulluğa itilirken, hiçbir işçinin maaşlarını ve hakkını alamadığı bu kriz döneminde de yine aynı devletin kolluk kuvvetleri, yükselen sesleri bastırmak ve susturmak için ellerinden geleni yapıyor. Kapitalist sömürünün yasama organını suistimal etmesiyle birlikte ormanlarda ve doğal kaynaklarda nasıl bir tahribata yol açtığını, hayvanların nasıl sömürüldüğünü,  patronların erişebildiği her bir işçinin ve çocuk işçi emeğini sömürdüğünü, ve bu politikaların giderek daha derinden tesis edilmek istendiğini biliyoruz. Bu sömürü düzenine karşı sesini yükselten arkadaşımız Eylem yalnız değildir. Ne anmalarımıza ne “Eylem”lerimize engel olabilirsiniz.

Son yıllarda LGBTİ+'lara ve sosyalistlere dönük baskı politikalarının bir sonucu olarak devam eden operasyonlar, haksız gözaltı ve tutuklamalar devletin artan baskı politikalarının somut yansımalarıdır. Bu operasyonların hiçbiri bir rastlantı değil, devletin ondan olmayanı yok etme planı dahilindedir. Hedef; farklı düşüneni, ondan olmayını, hayal edeni, sesini yükselteni sindirmektir. Polis şiddetinin hedefi her seferinde aynı bedenlerdir. translar, LGBTİ+'lar, sosyalistler. Bu bir alışkanlık değil, bir politikadır. Ama baskı ne kadar artarsa artsın, direnişimiz de mücadelemiz de o kadar büyüyecektir.

Eylem Sıla Bayram.

Dayanışma ve mücadele vurgusu

Açıklamanın ardından, Bayram’ın ÖGK, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve SGDF’den yoldaşları da söz aldı.

Devlet şiddetine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek dayanışmanın önemini vurgulayan SKM’den Simay Adakart, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Gözaltında çıplak arama ve işkencenin sıradanlaştırıldığı bir dönemden geçiyoruz, faşist şeflik rejimi tüm imkânlarıyla bize dönük saldırılarına devam ediyor. Ancak karşısındaki mücadele de güçsüz ve köksüz değil. Yıllardır bir mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Erkek egemen, heteroseksist devletin saldırılarına karşı duracağız. Dün olduğu gibi bugün de mücadeleyi, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”

İmzacılar

Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Komisyonu, Kuşadası Renkli Güvercin LGBTİ+ İnisiyatifi, Kuşadası Feminist Kolektif, Kuir Baykuş- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi LGBTIQA+ Topluluğu, Kuşadası Kadın Platformu, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİA+), 34. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, BAKAD- Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği, BATOÇA- Barış İçin Toplumsal Çalışmalar Derneği, GSÜ Lion Queer - Galatasaray Üniversitesi LGBTİ+ ve kuir çalışmalar kulübü, KuirMar - Marmara Üniversitesi LGBTİQ+ Topluluğu, Eskişehir Onur Haftası Komitesi, Sara Kolektif, SOLDEP - Sosyalistler Partisi, SOLDEP KADIN - Sosyalist Kadınlar, SOLDEP LGBTİ+ - Sosyalist Lubunyalar, Özgür Genç Kadın, SGDF, Öğrenci İnsiyatifi, Polen Ekoloji Kolektifi, İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, TODAP- Toplumsal Dayanışma Psikologları Derneği, DSİP- Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Halkevleri LGBTİ+ Komisyonu, Çanakkale Pride, Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Kaos GL Derneği, 17 Mayıs Derneği, Ankara Ppride, Mersin Lgbt 7 Renk Dernegi, Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 7tepe7renk - Yeditepe Üniversiteliler LGBTQIA+ Topluluğu, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), SKM, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Kadın Savunması, Denizli Radyan Kuir Feminist Kolektif, Kocaeli Üniversitesi Kuir Topluluğu (Kozgun), Yeni Demokrat Kadın (YDK), Feminist Boğaziçi, Otonom İşçi Birlikleri, Kadınların Kurtuluşu, Keskesor Wan LGBTİ+ Oluşumu, Barış için LGBTİ+ İnisiyatifi, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Akademik Özgürlük Komisyonu, İklim Adaleti Koalisyonu, Demir Leblebi.

(ÖG/TY)

bianet Mayıs 2026 stajyeri. Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim ve Tasarımı öğrencisi.

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

