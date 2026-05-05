Eylem Sıla Bayram için açıklama: Hedef sosyalistler, kadınlar ve LGBTİ+’lar

Hak örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde, 28 Nisan 2026’da tutuklanan Eylem Sıla Bayram’a ilişkin basın açıklaması yaptı.

50 kurumun imzacı olduğu açıklama, Trans Onur Haftası Komitesi’nden Es ve Yusuf tarafından okundu.

Açıklamada, Bayram’ın daha önce polis tarafından tehdit edildiği ve polisin ajanlık teklifini reddettiği için hedef alındığı belirtildi.

Tutuklamanın yalnızca Bayram’a değil; sosyalistlere, kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik daha geniş bir baskı politikasının parçası olduğu savunulan açıklamada özetle şöyle dendi:

Bugün burada, haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan arkadaşımız Eylem’in derhal serbest bırakılması talebiyle Eylem’in arkadaşları ve yoldaşları olarak bir araya geldik. Bu basın açıklamasını yalnızca Eylem’e duyduğumuz sevgi ve dayanışmayla değil iktidarın her geçen gün artan baskı politikalarına karşı öfkemizle birlikte kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Eylem’in tutuklanması, yalnızca bir kişiye yönelik değil; sosyalistlere, LGBTİ+’lara, mücadele edenlere yönelik açık bir saldırıdır. Eylem 27 Nisan Pazartesi günü, 1977 1 Mayıs’ında katledilenleri anmak için Kazancı Yokuşu’nda işkenceyle gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkemece komplo ve düzmece nedenlerle tamamen siyasi saiklerle tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir.

Kazancı Yokuşu; bu topraklarda adaleti arayanların direnişiyle yoğrulmuş yine aynı direnişin tarihine tanıklık etmiştir. Eylem de tam da bu tanıklığın sesini duyurmak istediği için hedef alınmıştır. 1 Mayıs bu topraklarda işçilerin patronlara, sömürüye karşı isyanıdır. Bu isyanın sesini Taksim'den duyurmak, o meydanların tanıklığını aktarmak tüm direnenlerin mücadelesidir. Devlet 1977'den beri kendi eksikliğinin hesabını veremezken, LGBTİ+’lar özellikle trans kadınlar derin yoksulluğa itilirken, hiçbir işçinin maaşlarını ve hakkını alamadığı bu kriz döneminde de yine aynı devletin kolluk kuvvetleri, yükselen sesleri bastırmak ve susturmak için ellerinden geleni yapıyor. Kapitalist sömürünün yasama organını suistimal etmesiyle birlikte ormanlarda ve doğal kaynaklarda nasıl bir tahribata yol açtığını, hayvanların nasıl sömürüldüğünü, patronların erişebildiği her bir işçinin ve çocuk işçi emeğini sömürdüğünü, ve bu politikaların giderek daha derinden tesis edilmek istendiğini biliyoruz. Bu sömürü düzenine karşı sesini yükselten arkadaşımız Eylem yalnız değildir. Ne anmalarımıza ne “Eylem”lerimize engel olabilirsiniz.

Son yıllarda LGBTİ+'lara ve sosyalistlere dönük baskı politikalarının bir sonucu olarak devam eden operasyonlar, haksız gözaltı ve tutuklamalar devletin artan baskı politikalarının somut yansımalarıdır. Bu operasyonların hiçbiri bir rastlantı değil, devletin ondan olmayanı yok etme planı dahilindedir. Hedef; farklı düşüneni, ondan olmayını, hayal edeni, sesini yükselteni sindirmektir. Polis şiddetinin hedefi her seferinde aynı bedenlerdir. translar, LGBTİ+'lar, sosyalistler. Bu bir alışkanlık değil, bir politikadır. Ama baskı ne kadar artarsa artsın, direnişimiz de mücadelemiz de o kadar büyüyecektir.