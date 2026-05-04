ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.05.2026 12:30 4 Mayıs 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.05.2026 12:36 4 Mayıs 2026 12:36
Okuma Okuma:  2 dakika

Vali Gül: İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır

İstanbul Valisi, kentin sokaklarında “sahipsiz” tek bir köpek kalmayacağını iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Vali Gül: İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplanmıştır
Fotoğraf: Canva

İstanbul Valisi Davut Gül, 30 Nisan’daki İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararların ardından bugün, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Gül, İstanbul sokaklarında yaşayan hayvanların yüzde 46’sının toplatıldığını, kalanların da toplatılmasının hedeflendiğini belirtti.

Açıklamasında “Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır,” ifadesine yer veren Gül’ün açıklaması şöyle:

“Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.

İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. 

Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir.”

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar açıklandı
İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar açıklandı
2 Mayıs 2026

Kurul kararları

İstanbul’da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında özetle, belediyelerin sokaktaki köpekler için ayırdığı bütçenin en az yüzde 50’sini bakımevi ve doğal yaşam alanlarına harcaması, yeni tesislerin hızla tamamlanması ve köpeklerin bu alanlara toplanması kararlaştırıldı.

Belediyelerin sokaktaki hayvan sayısını aylık olarak tespit edip İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar’a (DKMP) bildirmesi ve verilerin HAYBİS’e (sokaktaki hayvanları izleme cetvelleri) işlenmesi de zorunlu tutuldu. Bütçe ayırmayan belediyelere yaptırım uygulanacağı, emniyet ve jandarmanın ise usulsüz toplama ve terk etmeye karşı önlem alacağı belirtildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sokaktaki köpeklerin toplatılması Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İstanbul Valiliği Davut Gül
ilgili haberler
İlçedeki köpeklerin toplatılmasına karşı Maltepe Belediyesi önüne çağrı
22 Nisan 2026
/haber/ilcedeki-kopeklerin-toplatilmasina-karsi-maltepe-belediyesi-onune-cagri-318969
Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, hayvan bakımevinde
16 Nisan 2026
/haber/kadikoy-belediyesinin-topladigi-uc-kopek-hayvan-bakimevinde-318772
İstanbul Barosu’ndan valiliğin ‘köpeklerin toplatılması’ talimatına uyarı
16 Nisan 2026
/haber/istanbul-barosundan-valiligin-kopeklerin-toplatilmasi-talimatina-uyari-318766
Belgrad Ormanı’nda toplatılan köpekler için İBB önüne eylem çağrısı
13 Şubat 2026
/haber/belgrad-ormaninda-toplatilan-kopekler-icin-ibb-onune-eylem-cagrisi-316701
Ankara Üniversitesi’nde köpekler toplatıldı
1 Şubat 2026
/haber/ankara-universitesinde-kopekler-toplatildi-316229
İstanbul Valiliği sokakta yaşayan köpekleri beslemeyi yasakladı
24 Kasım 2025
/haber/istanbul-valiligi-sokakta-yasayan-kopekleri-beslemeyi-yasakladi-313819
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İlçedeki köpeklerin toplatılmasına karşı Maltepe Belediyesi önüne çağrı
22 Nisan 2026
/haber/ilcedeki-kopeklerin-toplatilmasina-karsi-maltepe-belediyesi-onune-cagri-318969
Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, hayvan bakımevinde
16 Nisan 2026
/haber/kadikoy-belediyesinin-topladigi-uc-kopek-hayvan-bakimevinde-318772
İstanbul Barosu’ndan valiliğin ‘köpeklerin toplatılması’ talimatına uyarı
16 Nisan 2026
/haber/istanbul-barosundan-valiligin-kopeklerin-toplatilmasi-talimatina-uyari-318766
Belgrad Ormanı’nda toplatılan köpekler için İBB önüne eylem çağrısı
13 Şubat 2026
/haber/belgrad-ormaninda-toplatilan-kopekler-icin-ibb-onune-eylem-cagrisi-316701
Ankara Üniversitesi’nde köpekler toplatıldı
1 Şubat 2026
/haber/ankara-universitesinde-kopekler-toplatildi-316229
İstanbul Valiliği sokakta yaşayan köpekleri beslemeyi yasakladı
24 Kasım 2025
/haber/istanbul-valiligi-sokakta-yasayan-kopekleri-beslemeyi-yasakladi-313819
Sayfa Başına Git