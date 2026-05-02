İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar açıklandı

İstanbul’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan altı karar kamuoyuna açıklandı.

İstanbul Valiliği, AFAD İstanbul Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından yapılan bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “geri adım atıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

30 Nisan’daki toplantıda, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve barınaklardaki hayvanlara “ötanazi” uygulanmasını öngören maddeler geri çekilmişti.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun açık olduğu vurgulanarak, “sahipsiz hayvanlara ilişkin yaşanan saldırıların” ciddi bir sorun teşkil ettiği iddia edildi.

Valilik, konuyla ilgili yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanacağını ve sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

