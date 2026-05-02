İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar açıklandı

İstanbul’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan altı karar kamuoyuna açıklandı.
İstanbul Valiliği, AFAD İstanbul Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından yapılan bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “geri adım atıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
30 Nisan’daki toplantıda, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve barınaklardaki hayvanlara “ötanazi” uygulanmasını öngören maddeler geri çekilmişti.
Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun açık olduğu vurgulanarak, “sahipsiz hayvanlara ilişkin yaşanan saldırıların” ciddi bir sorun teşkil ettiği iddia edildi.
Valilik, konuyla ilgili yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanacağını ve sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.
Altı karar
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantıda alınan kararlar şöyle:
- Mevzuat çerçevesinde belediyeler, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50’sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, bakımevi ve doğal yaşam alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan belediyeler, ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.
- Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü’ne verileri iletecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş sahipsiz hayvan izleme cetvelleri, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5’ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğüne gönderilecek.
- Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.
- İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.
- Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.
- Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.
(TY)