ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 15:00 2 Mayıs 2026 15:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 17:15 2 Mayıs 2026 17:15
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar açıklandı

Kararlar, sokakta yaşayan köpeklerin toplatılarak “doğal yaşam alanlarına” götürülmesini öngörürken, belediyelere geniş yükümlülükler getiriyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Canva

İstanbul’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’nda alınan altı karar kamuoyuna açıklandı.

İstanbul Valiliği, AFAD İstanbul Merkezi’nde düzenlenen toplantının ardından yapılan bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında “geri adım atıldığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

30 Nisan’daki toplantıda, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve barınaklardaki hayvanlara “ötanazi” uygulanmasını öngören maddeler geri çekilmişti.

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun açık olduğu vurgulanarak, “sahipsiz hayvanlara ilişkin yaşanan saldırıların” ciddi bir sorun teşkil ettiği iddia edildi.

Valilik, konuyla ilgili yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanacağını ve sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.

16 Nisan 2026

Altı karar

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantıda alınan kararlar şöyle:

  1. Mevzuat çerçevesinde belediyeler, kanun kapsamında ayırmak zorunda oldukları mali kaynağın asgari yüzde 50’sini hayvan bakımevi ile doğal yaşam alanı yapımı veya mevcutlarının kapasitesini artırmak maksadıyla harcamaları gerektiğinden, bakımevi ve doğal yaşam alanları için ormanlık alanlardan yer tahsisi yapılan belediyeler, ivedilikle sahaları teslim alacak, ihale ve inşaat aşamasında olan belediyeler de söz konusu faaliyetleri tamamlayarak bakımevi-doğal yaşam alanlarını hizmete sokma işlemlerini sağlayacak.
  2. Belediyeler, ilçe genelindeki sahipsiz köpek sayılarına ilişkin aylık periyotlar halinde envanter çalışması yaparak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü’ne verileri iletecek, ayrıca sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen iş ve işlemlerin takibinin yapılabilmesi maksadıyla, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş sahipsiz hayvan izleme cetvelleri, veri tabanına (HAYBİS) işlenmek üzere takip eden her ayın 5’ine kadar ildeki tüm yerel yönetimlerce İstanbul DKMP Müdürlüğüne gönderilecek.
  3. Yapımına başlanan Pendik ve Tuzla belediyelerine ait doğal yaşam alanlarının inşaatları bir an önce tamamlanarak hizmete sokulacak ve bu ilçelerdeki sahipsiz köpekler buralara toplanacak.
  4. İlgili mevzuat uyarınca (kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi, büyükşehir belediyeleri için binde üçü oranında) bakımevi yapımı ve veterinerlik hizmetleri yürütülmesine yönelik olarak bütçelerinden kaynak ayırmayan ve harcama yapmayan belediyelere yasal müeyyideler hatırlatılacak.
  5. Organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, belediye bakımevlerindeki köpeklerin sahiplendirilmesine yönelik belediyeler ve ilgili kurumlarla teşvik edici çalışmalar yapacak.
  6. Emniyet ve jandarma birimleri, belediyelerin ya da bazı vatandaşların usulsüz şekilde sahipsiz köpekleri terk etmesine yönelik faaliyetlerine engel olacak şekilde tedbirler alacak.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
sokaktaki köpeklerin toplatılması Pendik Belediyesi tuzla belediyesi İl Hayvanları Koruma Kurulu sokaktaki hayvanlar Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git