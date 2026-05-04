ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.05.2026 08:35 4 Mayıs 2026 08:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.05.2026 09:28 4 Mayıs 2026 09:28
Okuma Okuma:  4 dakika

Yeni Şafak hedef gösterdi, Bosch Türkiye’nin "köpek annesi" reklamı yayından kaldırıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlattı.

BİA Haber Merkezi

"Tam bi' anne hikayesi" başlığıyla yayınlanan reklam annelik ve aile kavramına ilişkin göndermeleri nedeniyle sosyal medyada hedef oldu. Çok sayıda kullanıcı, söz konusu kurgunun "aile yapısını ve çocuk kavramını değersizleştirdiğini" iddia etti. Bir Bosch mağazası içinde geçen reklamda, iki kadın arasında annelik üzerine gerçekleşen sohbetin finalinde, annelerin "çocuk" olarak evcil hayvanlarından bahsettiği anlaşıldı. Reklamda evcil hayvanlar için "Bende de var iki tane", "çocuk işte" gibi detaylar var.

Yeni Şafak hedef gösterdi

Yeni Şafak gazetesinde 'Çocuk yerine köpek' propagandası başlığıyla yayınlanan haberde "Son yıllarda Türkiye'de doğurganlığın azalması ve insanlara küresel çapta 'aile karşıtlığı' aşılanması gündemdeyken Bosch Türkiye, Anneler Günü üzerinden aile kurumunu ve anne-baba kavramını hedef alan reklam hazırladı. Bir Bosch mağazasında geçen reklamda, 'annelikleri' çeşitli betimlemelerle düşündürülmek istenen iki kadının aslında hayvan sahibi olduğu anlatıldı. Hayvanların çocuklarla aynı kefeye konulduğu reklam sosyal medyada büyük tepki çekti. Bosch Türkiye gelen tepkiler sonrası, Yahudi iş adamı Jeffi Medina'nın sahibi olduğu ajans tarafından çekilen reklam filmini yayından kaldırdı. Öte yandan RTÜK, reklamla ilgili harekete geçerek inceleme başlattı.” denildi

Bosch Türkiye, reklam filmini yayından kaldırdı. Şirketten konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Bakan Göktaş açıklama yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da  X Sosyal hesabındaki paylaşımında, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine yönelik "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir” dedi.

Göktaş, şöyle yazdı:

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın-biyolojik ya da koruyucu-gerçek bir annedir. Bu bağ, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."

RTÜK, reklam filmine inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Kainattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok. Ancak anne-evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin, ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez."

"Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım, ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik, reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın 'Nüfus ve Aile On Yılı' ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil, toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. RTÜK olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hayvanlar Anneler günü RTÜK kadın düşmanlığı hayvan düşmanlığı reklamlar RTÜK'ün hayvan düşmanlığı
