Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, geçici hayvan bakımevinde

Kadıköy’de iki gün önce (14 Nisan) Zeus, Mavi ve Kırmızı isimli üç köpek, yıllardır yaşadıkları rıhtımdan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından alındı.
Hayvanların toplatıldığını duyuran ve “Hayvan Hemşiresi” olarak bilinen hayvan hakları savunucusu Mine Vural, Instagram paylaşımında “Isırma yok, saldırı yok, hiçbir şey yok. Tek sorun, köpek olmaları,” ifadelerini kullandı.
Köpeklerin akıbetine ilişkin bugün ulaştığımız Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, hayvanların barınakta olduğunu ve birinin tedavi gördüğünü açıkladı.
Bakımevi görevlisi, köpeklerin tedavi sürecinin ardından barınaktan çıkabilmesi için yasal olarak sahiplenilmeleri gerektiğini belirtti.
Görevli ayrıca barınağın gönüllü ziyaretlere haftanın yedi günü açık olduğunu ifade etti.
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da barınaktan hayvan sahiplenilmesi durumunda 6 aylık mama, su, mama kabı, tasma ve temel bakım desteğinin belediye tarafından karşılandığını duyurmuştu.
Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpeğin akıbeti bilinmiyor
Özel “Bu yasayı uygulamayacağız” demişti
Öte yandan uygulama, sahadaki yaklaşım ve hayvanların “toplatılması” kararının gerekçesi tartışılmaya devam ediliyor.
Hayvan hakları savunucuları, saldırı ya da ısırma vakası bulunmadığı belirtilen köpeklerin yaşam alanlarından alıkonulmasını eleştirerek, sürecin koruma ve rehabilitasyon odaklı değil, “toplama” odaklı yürütüldüğünü savunuyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Temmuz 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan ve sokak hayvanlarının toplanmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a (bilinen adıyla “Katliam Yasası”) ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demişti:
“Biz köpekleri toplamayacağız ve toplanmasına da engel olacağız. Teker teker belediye başkanlarımız da açıkladı. İlk gün söyledik, biz bu yasayı uygulamayacağız, uygulatmayacağız. Hadi barınak yapmak için 2028’e kadar süre. Katkı sağlayıp, hızla barınak yaptırmak, kapasiteyi artırmak lazım. Bu işin bir kısmı aşılama, barınak yapma, kısırlaştırma, sahiplendirme. Bir çağrım da AYM’ye; yüce mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. Yerine de makul bir süre vermeli, bu yasanın düzelmesi sağlanmalıdır.” (TY)