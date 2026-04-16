HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 12:35 16 Nisan 2026 12:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 15:25 16 Nisan 2026 15:25
Okuma Okuma:  2 dakika

Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, geçici hayvan bakımevinde

Zeus, Mavi ve Kırmızı isimli köpeklerin barınaktan kurtulabilmesi için yasal olarak sahiplenilmeleri gerekiyor.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, geçici hayvan bakımevinde
Fotoğraf: Mine Vural

Kadıköy’de iki gün önce (14 Nisan) Zeus, Mavi ve Kırmızı isimli üç köpek, yıllardır yaşadıkları rıhtımdan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

Hayvanların toplatıldığını duyuran ve “Hayvan Hemşiresi” olarak bilinen hayvan hakları savunucusu Mine Vural, Instagram paylaşımında “Isırma yok, saldırı yok, hiçbir şey yok. Tek sorun, köpek olmaları,” ifadelerini kullandı.

Köpeklerin akıbetine ilişkin bugün ulaştığımız Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, hayvanların barınakta olduğunu ve birinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Ancak köpeklere yıllardır düzenli olarak bakan Mine Vural, köpeklerden Zeus’a zaten kendisinin bağışıklık güçlendirici Imuneks verdiğini ve belediyeyi arayarak bu uygulamanın sürdürülmesini özellikle talep ettiğini söyledi.

Bakımevi görevlisi, köpeklerin tedavi sürecinin ardından barınaktan çıkabilmesi için yasal olarak sahiplenilmeleri gerektiğini belirtti.

Görevli ayrıca barınağın gönüllü ziyaretlere haftanın yedi günü açık olduğunu ifade etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da barınaktan hayvan sahiplenilmesi durumunda 6 aylık mama, su, mama kabı, tasma ve temel bakım desteğinin belediye tarafından karşılandığını duyurmuştu.

Kadıköy Belediyesi'nin topladığı üç köpeğin akıbeti bilinmiyor
15 Nisan 2026

Özel “Bu yasayı uygulamayacağız” demişti

Öte yandan uygulama, sahadaki yaklaşım ve hayvanların “toplatılması” kararının gerekçesi tartışılmaya devam ediliyor.

Hayvan hakları savunucuları, saldırı ya da ısırma vakası bulunmadığı belirtilen köpeklerin yaşam alanlarından alıkonulmasını eleştirerek, sürecin koruma ve rehabilitasyon odaklı değil, “toplama” odaklı yürütüldüğünü savunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Temmuz 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan ve sokak hayvanlarının toplanmasını öngören “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a (bilinen adıyla “Katliam Yasası”) ilişkin yaptığı açıklamada şöyle demişti:

Biz köpekleri toplamayacağız ve toplanmasına da engel olacağız. Teker teker belediye başkanlarımız da açıkladı. İlk gün söyledik, biz bu yasayı uygulamayacağız, uygulatmayacağız. Hadi barınak yapmak için 2028’e kadar süre. Katkı sağlayıp, hızla barınak yaptırmak, kapasiteyi artırmak lazım. Bu işin bir kısmı aşılama, barınak yapma, kısırlaştırma, sahiplendirme. Bir çağrım da AYM’ye; yüce mahkeme zaman geçirmeden bu yasayı iptal etmelidir. Yerine de makul bir süre vermeli, bu yasanın düzelmesi sağlanmalıdır.” (TY)

İstanbul
Kadıköy Belediyesi sokaktaki köpeklerin toplatılması CHP barınak
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Muayenede cinsel saldırı iddiası: Avukatlara para teklifi
15 Nisan 2026
Muayenede cinsel saldırı iddiası: Avukatlara para teklifi
Terminal Kadıköy sonrası Kadıköy’de artan yoğunluk ve trafik baskısı
14 Nisan 2026
Terminal Kadıköy sonrası Kadıköy’de artan yoğunluk ve trafik baskısı
“Azıcık radyasyon kemiklere yararlıdır”
11 Nisan 2026
“Azıcık radyasyon kemiklere yararlıdır”
45. İstanbul Film Festivali neden boykot ediliyor?
8 Nisan 2026
45. İstanbul Film Festivali neden boykot ediliyor?
Tutuklu gazeteci Berk: İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından doğal ne olabilir?
6 Nisan 2026
Tutuklu gazeteci Berk: İnsanın tanıdıklarıyla mektuplaşmasından doğal ne olabilir?
