İstanbul’da öğrenciler 19 Mart için yürüdü: Umut olduğumuz yerdeyiz

Üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının yıl dönümünde Beyazıt Meydanı’na yürüdü.

"Biz o tarikatı yıkmasaydık İBB koltuğunda bugün kayyum oturacaktı"

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde buluşan öğrenciler, buradan meydana doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş boyunca “Gençlik burada, özgürlük sokakta” pankartını taşıyan öğrenciler, “Mahir, Hüseyin, Ulaş; kurtuluşa kadar savaş”, “YÖK, polis, medya bu abluka dağıtılacak”, “Bu böyle gitmez, gençlik biat etmez” ve “Gençler yürüyor, mücadele sürüyor” sloganlarını attı.

Beyazıt Meydanı’na ulaşan öğrenciler, basın açıklaması yaptı. Açıklamadan önce, 19 Mart eylemleri nedeniyle ev hapsi alan üç kişinin ortak mektubu okundu.

Mektupta, laikliği savundukları için ev hapsinde tutulan üç kişi kendilerini tanıttı ve farklı hayatlara sahip olsalar da ortak bir mücadelede buluştuklarını vurguladı. Fiziksel olarak meydanda bulunamasalar da seslerini, umutlarını ve iradelerini alana taşıdıklarını belirten üçlü, düşüncelerinin sınırlandırılamayacağını ve dayanışmanın engellenemeyeceğini dile getirdi.

Mektupta ayrıca 19 Mart’ın yalnızca bir anma günü olmadığı, aynı zamanda bir hesaplaşma ve hatırlama günü olduğu ifade edildi. Geçen yıl aynı tarihte polis barikatını aşan iradenin hatırlandığı belirtilirken, o günün farklı kesimlerden insanların “artık yeter” dediği bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Temel hak ve özgürlük taleplerinin bile ciddi bir mücadele gerektirdiğine dikkat çekildi.

Son bir yılda özellikle gençlerin ağır bedeller ödediği belirtilen açıklamada, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve aylarca cezaevinde kaldığı aktarıldı. Buna rağmen gençliğin sesinin kısılamadığı ve gençliğin itiraz etmeye devam ettiği ifade edildi.

Öğrenciler basın açıklamasında, geçen bir yıl içinde baskıların sürdüğünü ve tutuklama, uzaklaştırma ve ev hapsi cezalarıyla gençlerin susturulmaya çalışıldığını söyledi. Farklı üniversitelerde yaşanan tutuklama ve disiplin cezalarına dikkat çeken öğrenciler, gençliğin bu baskılara boyun eğmeyeceğini ve kendi geleceğini mücadeleyle kuracağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca uluslararası gelişmelere de değinildi. ABD ve İsrail’in farklı coğrafyalarda yürüttüğü politikalara tepki gösteren öğrenciler, bu politikalara karşı direnen halklara dayanışma mesajı gönderdi.

Öğrenciler şöyle seslendi:

"Direnişimizin üzerinden bir yıl geçti. Bugün de AKP iktidarı, haklarına ve geleceğine sahip çıkan öğrencileri tutuklamalarla, uzaklaştırmalarla, ev hapis cezalarıyla susturmaya çalışıyor. MESEM’e karşı çıktığı için 16 arkadaşımız dönem başında tutuklanmıştı. Hacettepe’de ülkesine ve üniversitesine sahip çıkan arkadaşlarımız 3 yıla varan uzaklaştırma cezaları aldı. Laikliği savunduğu için üç öğrenci hala ev hapsinde. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’daki 13 arkadaşımıza soruşturmalar açıldı. Beyazıt’ta Rojava’ya yönelik saldırıları protesto eden 4 arkadaşımız ise 66 gündür tutuklu.

AKP iktidarı; geleceksizliğe mahkum ettiği, MESEM’lerde katlettiği, üniversitelerde faşist çeteleri üzerine saldığı, iliklerine kadar sömürdüğü gençliği tamamen teslim almak istiyor. Ama gençlik, buna izin vermeyeceğini ve kendisini savunacağını bir kez gösterdi. Gençler, kendi geleceklerini haklı mücadeleleriyle yaratacaklar. Mücadelemiz kurmak istediğiniz düzenden büyüktür. Barikatları aşıp koca bir ülkeye umut olduğumuz meydandan bir kez daha haykırıyoruz: Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

(EMK)