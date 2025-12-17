19 Mart sürecindeki eylem yasakları hukuka aykırı bulundu

İstanbul Barosu, açtıkları dava sonucunda 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının hukuka aykırı bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Barosu, yaptıkları açıklamayla 19-23 Mart 2025'te kentte uygulanan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarının hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini duyurdu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir."

Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleri il genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu.

Ne olmuştu?

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine CHP, Saraçhane'ye çağrı yapmıştı.

Valilik ise 19 Mart'tan başlayan ve 4 gün sürecek olan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı duyurmuş ve bu kapsamda ulaşımın engellenmesi dahil olmak üzere bir dizi yasak uygulanmıştı.

Kent yaşamı olumsuz etkilenirken gösteriye katılan çok sayıda yurttaş da bu süreçte gözaltına alınmış ve polis şiddetine maruz bırakılmıştı.