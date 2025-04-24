İmamoğlu: 19 Mart müdahalesinin ekonomiye maliyeti trilyonları buldu, 1 milyon yapı yenilenebilirdi

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta başlayan gözaltı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Silivri Cezaevi'nden sosyal medya aracılığıyla seslenen İmamoğlu, yaşanan sürecin Türkiye ekonomisine ağır bir fatura çıkardığını söyledi.

İmamoğlu, “19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu. Bu bütçeyle yaklaşık 1 milyon yapı yenilenebilir ya da aynı sayıda güvenli konut üretilebilirdi” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da son dönemde yaşanan ve en büyüğü 6,2 olan depremleri hatırlatarak açıklamalarına devam eden İmamoğlu, yaşanan siyasi gelişmelerin ülke ekonomisine ve halkın yaşamına olumsuz yansıdığını belirtti.

İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) büyük rezerv satışına da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Büyük bedeller ödeyerek iki yılda biriktirilen döviz rezervleri sadece üç günde satıldı. Yüksek faizle sıcak para bile çekilemedi. Bu süreçte üretici yüksek kredi faizleriyle boğuldu, devletin ve milletin borcu döviz artışlarıyla daha da ağırlaştı.”

Açıklamasında halkın yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen İmamoğlu, “Fakir fukara, emekli, çiftçi, işçi, memur, küçük esnaf, gençler... Bu para onlar için harcansaydı, bu güzel insanlar için neler yapılabilirdi bir düşünün. Kaynaklarımız siyasi hesaplarla heba edildi” dedi.

İmamoğlu, “Koltuk hırsı uğruna milletin ekmeğine göz dikenlere bu millet daha ne kadar sabredecek?” dedi.

(EMK)