HABER
19 Mart 2026 17:39
 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 17:47
Okuma Okuma:  1 dakika

19 Mart eyleminde gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının birinci yıldönümünde Saraçhane’deki eylemde 35 kişi gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

19 Mart eyleminde gözaltına alınan iki kişi tutuklandı
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının yıldönümünde Saraçhane’de gözaltına alınan 35 kişiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Eylemde gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 31'i buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişi ise savcılığa sevk edildi.

Savcılığa sevk edilen 4 kişiden 2’si çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerden biri “cumhurbaşkanına hakaret” diğeri ise “görevi yaptırmamak için direnmekle” suçlandı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Saraçhane 19 Mart eylemleri
