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Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025 14:08
 ~ Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 14:31
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Özel'den dava açıklaması: Hiçbir kumpas 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davası sonrası yaptığı açıklamada, "Bugünkü duruşma; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özel'den dava açıklaması: Hiçbir kumpas 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değil
*Fotoğraf: AA/arşiv

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün görülen ve 8 Eylül’e ertelenen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptal davasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir” diyen Özel, şunları söyledi:

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz! Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 karasında ve darbenin 100. kara  gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum"

CHP Kurultay Davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP Kurultay Davası 8 Eylül’e ertelendi
30 Haziran 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel chp kurultayı
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