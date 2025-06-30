Özel'den dava açıklaması: Hiçbir kumpas 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün görülen ve 8 Eylül’e ertelenen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptal davasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir” diyen Özel, şunları söyledi:

"Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir. Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır. Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz! Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 karasında ve darbenin 100. kara gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz! Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum"