ODTÜ öğrencilerine 19 Mart eylemiyle ilgili açılan davada iddianame karışıklığı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından kentte düzenlenen 19 Mart eylemleriyle ilgili, 11 ODTÜ öğrencisi hakkında dava açtı.

Düzenlenen iddianamede, öğrencilere “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlaması yöneltildi.

İlk duruşması 9 Haziran’da görülecek olan dava ile ilgili hakkında dava açılan öğrencilerden Doğa Tarakcı ile konuştuk.

“Yanlış dosyaya yanlış iddianame yapıştırılmış gözüküyor”

Tarakcı, diğer 10 arkadaşıyla birkaç ay önce kolluk tarafından ifadeye çağırıldığını ve ifadede bahsi geçen eylemin 7 Nisan’da ODTÜ kampüsünde gerçekleşen eylem olduğunu söyledi.

İddianamede ise yer alan “suçun” 22 Mart’ta Kızılay’da işlendiği belirtiliyor.

Tarakcı’nın aktardığına göre avukatlar, dosyada kritik bir teknik hata olabileceğini değerlendiriyor:

“Avukatlar savcının yanlış iddianameyi yanlış dosyaya yapıştırmış olabileceğini düşünüyor. Çünkü savcılığın gönderdiği dosyada yer alan suç tespiti 7 Nisan’daki görüntülere dayanıyor; ama iddianame 22 Mart’taki başka bir olaydan bahsediyor.”

Avukatlar da iddianamede “maddi hata” bulunduğu gerekçesiyle itiraz sürecinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

“19 Mart sürecinde hiçbirimiz gözaltına alınmadık”

İddianamede işlenen suçun Ankara Kızılay’daki GMK Bulvarı çevresinde gerçekleşen bir oturma eylemi olduğu yazıyor.

İddianamede polise taş, şişe, tahta ve havai fişek atıldığı gibi iddialar da yer alıyor ve ismi geçen öğrencilerin gözaltına alınıp yakalandığı; iddianamenin bu yüzden hazırlandığı belirtiliyor.

22 Mart günü Kızılay’da bulunduğunu; ancak bir parti kortejinde yürüdüğünü ve herhangi bir çatışma yaşanmadığını söyleyen Tarakcı “Ben 19 Mart süreci boyunca gözaltına alınmadım. Dava açılanlardan konuştuğum arkadaşların da hiçbiri gözaltına alınmamış. Oysa iddianamede yakalanarak gözaltına alındığımız yazıyor. Bu zaten başlı başına bir çelişki,” dedi.

“‘Bana da dava açılır mı?’ gibi bir çekince yaratmak istiyorlar”

Tarakcı, 19 Mart protestolarının özellikle gençler açısından önemli bir kırılma yarattığını söyledi.

Z kuşağının uzun süredir “apolitik” ve “asosyal” olarak nitelendirildiğini belirten Tarakcı’ya göre o dönemki protestolar bu algıyı değiştirdi:

“Bizim kuşağımız için 19 Mart çok büyük bir eylemlilikti. Gençlerin apolitik olduğu söyleniyordu ama binlerce genç sokağa çıktı ve geleceği hakkında söz söylemek istediğini gösterdi. Eylemlerden sonra pek çok insanı ifadeye çağırdılar. Bunun biraz korkutma ve gözdağı verme amacı taşıdığını düşünüyorum. Belli ki insanlarda ‘Bana da dava açılır mı?’ gibi bir çekince yaratmak istiyorlar. Fakat yine de bu süreçte insanlar arasında güçlü bir dayanışma oluştu.”

ODTÜ Mezunları Derneği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “19 Mart sürecinde Anayasal haklarını kullanarak protesto eylemlerine katılan ODTÜ öğrencilerinden 11 arkadaşımız hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmiş ve haklarında dava açılmıştır. Anayasal hakların kullanımı baskı, gözaltı, dava ve diğer hukuki tedbirlere başvurularak engellenemez. İlk duruşması 9 Haziran’da görülecek olan davada, öğrenci arkadaşlarımızın yanında olacağız. Asla yalnız yürümeyeceksiniz,” demişt. (BHT/TY)