ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.06.2026 14:30 10 Haziran 2026 14:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.06.2026 14:35 10 Haziran 2026 14:35
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail, ateşkesten bu yana geçen 8 ayda Gazze’de 981 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 bin 991’e ulaştı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
İsrail, ateşkesten bu yana geçen 8 ayda Gazze’de 981 Filistinliyi öldürdü
*İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısının ardından Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi, 8 Haziran 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
9 Ekim 2025

Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 3 ölü ve 5 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 981 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 104 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 783 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 991’e, yaralı sayısının da 173 bin 212’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
Gazze'de ölüleri saymak: Zor ama gerekli
9 Temmuz 2024

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Gazze Şeridi israil ordusu Filistin-İsrail çatışması
ilgili haberler
İsrail saldırıları: Gazze’de can kaybı 72 bin 742’ye yükseldi
13 Mayıs 2026
/haber/israil-saldirilari-gazzede-can-kaybi-72-bin-742ye-yukseldi-319563
Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde 18 bin kişi tedavi bekliyor
19 Nisan 2026
/haber/filistin-kizilayi-gazze-seridi-nde-18-bin-kisi-tedavi-bekliyor-318874
Ateşin kesilmediği, ihlalin son bulmadığı yer: Gazze
24 Mart 2026
/yazi/atesin-kesilmedigi-ihlalin-son-bulmadigi-yer-gazze-317963
Af Örgütü: Gazze’de yaşlılar İsrail’in ablukası altında göz ardı edilen bir sağlık krizi yaşıyor
5 Şubat 2026
/haber/af-orgutu-gazzede-yaslilar-israilin-ablukasi-altinda-goz-ardi-edilen-bir-saglik-krizi-yasiyor-316366
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var, temizlik 7 yıldan uzun sürebilir
16 Ocak 2026
/haber/bm-gazze-de-60-milyon-tondan-fazla-moloz-var-temizlik-7-yildan-uzun-surebilir-315659
Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52’si, tıbbi malzemelerin yüzde 71’i tükendi
22 Aralık 2025
/haber/gazze-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-52si-tibbi-malzemelerin-yuzde-71i-tukendi-314764
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail saldırıları: Gazze’de can kaybı 72 bin 742’ye yükseldi
13 Mayıs 2026
/haber/israil-saldirilari-gazzede-can-kaybi-72-bin-742ye-yukseldi-319563
Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde 18 bin kişi tedavi bekliyor
19 Nisan 2026
/haber/filistin-kizilayi-gazze-seridi-nde-18-bin-kisi-tedavi-bekliyor-318874
Ateşin kesilmediği, ihlalin son bulmadığı yer: Gazze
24 Mart 2026
/yazi/atesin-kesilmedigi-ihlalin-son-bulmadigi-yer-gazze-317963
Af Örgütü: Gazze’de yaşlılar İsrail’in ablukası altında göz ardı edilen bir sağlık krizi yaşıyor
5 Şubat 2026
/haber/af-orgutu-gazzede-yaslilar-israilin-ablukasi-altinda-goz-ardi-edilen-bir-saglik-krizi-yasiyor-316366
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var, temizlik 7 yıldan uzun sürebilir
16 Ocak 2026
/haber/bm-gazze-de-60-milyon-tondan-fazla-moloz-var-temizlik-7-yildan-uzun-surebilir-315659
Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52’si, tıbbi malzemelerin yüzde 71’i tükendi
22 Aralık 2025
/haber/gazze-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-52si-tibbi-malzemelerin-yuzde-71i-tukendi-314764
Sayfa Başına Git