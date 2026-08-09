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YT: Yayın Tarihi: 09.08.2026 13:30 9 Ağustos 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.08.2026 13:36 9 Ağustos 2026 13:36
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 73 bin 386’ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 1258 kişiyi öldürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 73 bin 386’ya yükseldi
*İsrail vatandaşı Filistinlilerin, Gazze ve Batı Şeria'daki ihlallerin sona erdirilmesi talebiyle düzenlediği protesto, 8 Ağustos 2026. (Fotoğraf: AA)
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İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 386’ya çıktı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

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Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere biri yeni saldırıda, diğeri daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cenazesi enkazdan yeni çıkarılan 2 kişinin naaşı ile 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 1258 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 139 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 807 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

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İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386’ya, yaralı sayısının 174 bin 250’ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu İsrail Gazze Şeridi Filistin-İsrail çatışması
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