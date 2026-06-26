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YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 08:33 26 Haziran 2026 08:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 08:36 26 Haziran 2026 08:36
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Hollanda’da halk, Gazze’de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı dev pankart açtı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hollanda’da halk, Gazze’de hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı dev pankart açtı
Fotoğraf:AA

Hollanda’nın Lahey kentindeki parlamento binası önünde bir araya gelen halk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği belirtilen 60 bin 198 kişinin isminin yazılı olduğu 60 metrelik dev bir pankart açtı.

Ayrıca yerel sağlık kaynaklarının Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettiği belirtildi. İsrail askerlerinin Beyt Lahiya’nın Atatıra bölgesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Filistinlinin cenazesinin çevredekiler tarafından Gazze kentindeki Şifa Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze kentinin batısına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda ise 2 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail’e ait İHA’nın Nasr Mahallesi’nde sivillerin bulunduğu bir noktayı hedef aldığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 43’e yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 2 ölü ve 15 yaralının ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 10 Ekim 2025’te başlayan ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1031 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 309 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 785 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail’in saldırılarında toplam yaralı sayısının ise 173 bin 417’ye yükseldiği belirtildi. Gazze Şeridi’nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu kaydediliyor.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail’in Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu 13 Filistinli esirin serbest bırakıldığını açıkladı. Açıklamada, serbest bırakılan kişilerin Filistin Kızılayı ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan alınarak Gazze’nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü bildirildi.

ICRC, 2023 yılından bu yana serbest bırakılan 2 bin 500’den fazla Filistinli esirin nakline yardımcı olduğunu, birçok Filistinli ailenin alıkonulan yakınları hakkında bilgi beklediğini ve tüm esirlere erişim sağlanması için İsrailli yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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