BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var, temizlik 7 yıldan uzun sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, Gazze’de 60 milyon tondan fazla moloz bulunduğunu söyledi. Silva, bu molozların temizlenmesinin 7 yıldan fazla sürebileceğini dile getirdi.

Silva, Gazze Şeridi’ne yaptığı ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

“İnsani krizin derinleştiği Gazze’den yeni döndüm. İnsanlar bitkin, travma yaşamış ve bunalmış durumda.” diyen Silva, sert kış koşulları ve şiddetli yağmurların insanların sefaletini ve umutsuzluğunu daha da artırdığını vurguladı.

Silva, İsrail saldırılarının yıkıma uğrattığı bölgede 2 milyon insanın toparlanabilmesi ve temel hizmetlerin yeniden sağlanabilmesi için acil olarak güvenli barınaklara, yakıta ve moloz temizliğine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Gazze’de 60 milyon tondan fazla moloz yer aldığını belirten Silva, “Bu miktar yaklaşık 3 bin konteyner gemisinin kapasitesine denk geliyor. Bugün Gazze’de her insan ortalama 30 ton molozla çevrili yaşıyor. Bu molozun temizlenmesi 7 yıldan fazla sürebilir.” dedi.

Silva, Gazze’deki yıkımın boyutunu “inanılmaz” olarak tanımladı. “Evler, okullar, klinikler, yollar, su ve elektrik sistemleri tamamen yok olmuş durumda. Çocukların günlük yaşamı kayıp ve travmayla şekilleniyor. Üç yıldır okula gidemeyen çocuklar, kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya” diye konuştu.

Gazze ve Batı Şeria dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında erken toparlanma ve yeniden inşa için yaklaşık 53,2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Silva, bu tutarın 20 milyar dolarına ilk üç yıl içinde acilen ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

“Gazze’de altyapının yüzde 80’inden fazlası yok oldu”

Silva, Kudüs’ten New York’taki BM Genel Merkezine video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Gazze’de altyapının yüzde 80’inden fazlası yok oldu. İnsanlar insanlık dışı koşullarda yaşıyor.” diyen Silva, Gazzelilerin barındığı çadırların şiddetli hava koşullarına dayanıklı olmadığını söyledi.

Silva, en azından ayakta kalan binaların sağlamlık kontrolünden geçirilerek insanların bu yapılara yerleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun için patlamamış mühimmatın temizlenmesine ve ağır inşaat makineleri gibi teknik kapasiteye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

“Dünyada bu kadar küçük bir alanda bu ölçekte bir moloz yığını bulunan başka bir yer yok.” diyen Silva, molozların içinde sağlığa zararlı asbest gibi kimyasallar ile insan kalıntılarının da yer aldığına dikkat çekti.

Silva, AA muhabirinin Gazze’ye özellikle kışlık malzemelerin girişinde ve dağıtımında yaşanan engellere ilişkin sorusuna, Ürdün sınırındaki geçişler dahil olmak üzere Gazze’ye açılan tüm koridorların açılması ve Gazze içindeki yolların işler hale gelmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

UNOPS’a ait bölgede insani yardım malzemelerinin bulunduğu 10 depo yer aldığını aktaran Silva, bu depolardan Gazze’ye yönelik insani yardım operasyonlarının engellendiğini vurguladı.

“Bu 10 depoda bekleyen kutu ve palet sayısı yaklaşık 10 bin kamyona denk geliyor. Ziyaret ettiğim depolar, birkaç hafta içinde kullanılamaz hale gelecek malzemelerle dolu” dedi.

(EMK)