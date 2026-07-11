“Gazze Şeridi’nde ambulans ve hasta nakil araçlarının yüzde 70’i hizmet dışı kaldı”

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, hizmet vermeyi sürdüren nakil ve ambulans araçlarının teknik açıdan yıprandığı ve günlük ihtiyaçları karşılayabilecek durumda olmadığı belirtildi.

Açıklamada, araçların yüzde 70’inin İsrail tarafından doğrudan hedef alınmaları, biriken teknik arızalar ve yedek parça temin edilememesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı vurgulandı.

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Mevcut koşullarda hastaların ve sağlık çalışanlarının ulaşım ihtiyacının karşılanmasında ciddi güçlük yaşandığı aktarılan açıklamada, güvenli ulaşım sağlayacak alternatif araçların bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in lastik ve yedek parça girişini engellemeyi sürdürmesi halinde sağlık sistemindeki ulaşım hizmetlerinin tamamen durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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Sağlık Bakanlığı ile sözleşmeli ulaşım şirketlerine ait otobüslerin de yedek parça eksikliği nedeniyle aylardır periyodik bakımlarının yapılamadığı aktarılan açıklamada buna rağmen ağır teknik koşullar altında hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin durmasının ise sağlık personeli ile hastaların sağlık kuruluşlarına erişimini ciddi şekilde aksatacağı uyarısında bulunuldu.

(VC)