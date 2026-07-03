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YT: Yayın Tarihi: 03.07.2026 08:54 3 Temmuz 2026 08:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.07.2026 08:56 3 Temmuz 2026 08:56
Okuma Okuma:  1 dakika

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli esire işkenceyi doğruladı

İsrail Ordu Radyosu da Filistinli esirin gözleri bağlı, elleri kelepçeli ve yüzüstü şekilde yatağa bağlandığı, sırtına demir çubuk yerleştirildiği fotoğrafı paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli esire işkenceyi doğruladı
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinli bir esire askerler tarafından işkence yapıldığını gösteren ve sosyal medyada tepki toplayan fotoğrafın gerçek olduğunu kabul etti.

AA'nın haberine göre, İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığı bilgilere göre adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, sosyal medyada yayılan görüntülerin Gazze'de çekildiğini doğruladı. Sözcü, fotoğrafta elleri bağlı, gözleri kapatılmış ve yatağa bağlanmış bir Filistinlinin yer aldığını belirtti.

Sözcü, ordunun olayla ilgili askeri soruşturma başlattığını, soruşturmanın sonucuna göre sorumlular hakkında işlem yapılacağını öne sürdü.

İsrail Ordu Radyosu da Filistinli esirin gözleri bağlı, elleri kelepçeli ve yüzüstü şekilde yatağa bağlandığı, sırtına demir çubuk yerleştirildiği fotoğrafı paylaştı. Radyo, olayın ne zaman yaşandığına ve Gazze'nin hangi bölgesinde gerçekleştiğine ilişkin bilgi vermedi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinlilere yönelik gözaltı koşulları ve işkence iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde kadınlar, çocuklar ve idari tutukluların da aralarında bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ile Filistinli yetkililer, İsrail'in Filistinli esirlere sistematik işkence uyguladığını, kasıtlı aç bırakma, tıbbi ihmal ve çeşitli hak ihlalleri gerçekleştirdiğini uzun süredir gündeme getiriyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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