DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2025 09:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2025 10:15
3 dk Okuma

KISMİ ÇEKİLME VE ESİR TAKASI

Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Hamas, anlaşmanın “savaşın sona erdirilmesi, işgalcilerin çekilmesi, yardımların girişi ve esir takası”nı öngördüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı
*İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabah saatlerinden itibaren Gazze’nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü, 9 Ekim 2025. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun 734 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, taraflar arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı.

İlk açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social’dan TSİ 01.51’de yaptığı paylaşımda, “İsrail ve Hamas’ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi ve söz konusu anlaşmayla tüm esirlerin çok yakında serbest bırakılacağını vurguladı.

Mısır’daki ateşkes görüşmeleri, Trump Planı’nın daha geniş çerçevesinde yer alan Hamas’ın silahsızlandırılması gibi diğer unsurlar üzerinde değil, yalnızca İsrail-Hamas anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması üzerinde yoğunlaştı.

“Kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru ilk adım”

“Bu, İsrail’in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye’den arabuluculara teşekkür ediyoruz.”

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de X’ten yaptığı paylaşımda, “Arabulucular, bu gece Gazze’de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu” ifadelerini kullandı.

Hamas'ın yanıtı sonrası Trump: İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı
Hamas'ın yanıtı sonrası Trump: İsrail, Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı
4 Ekim 2025

Netanyahu: Kabinesi ateşkesi onaylamak için toplanacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlere ilişkin, “Tanrı’nın izniyle tüm hepsini (esirleri) geri getireceğiz.” ifadesine yer verdi.

İsrail Başbakanı ayrıca, bugün kabinenin toplanacağını ve Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır’da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

Netanyahu, Trump’a çabalarından dolayı teşekkür ederek, “komşu ülkelerle barışı genişletmeye devam edeceklerini” savundu.

Hamas ve İsrail arasında görüşmeler başladı
Hamas ve İsrail arasında görüşmeler başladı
6 Ekim 2025

Hamas: Filistinli esirlerin listesini teslim ettik

Filistin İslamî Direniş Hareketi de (Hamas) ateşkese ilişkin yazılı açıklamada, “Hamas, Gazze’ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur” ifadelerini kullandı.

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, “Katar, Mısır ve Türkiye’deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını da takdir ediyoruz” denildi.

Trump, ateşkes anlaşmasına garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Hamas ayrıca, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail’in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

Trump'tan "barış planı": Netanyahu'dan kabul, Hamas'tan tepki
"BARIŞ" İÇİN HAMAS BUHARLAŞACAK
Trump'tan "barış planı": Netanyahu'dan kabul, Hamas'tan tepki
30 Eylül 2025

“İsrailli esirlerin tamamı 13 Ekim’de teslim edilecek”

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin “tamamını” 13 Ekim Pazartesi teslim edeceğini belirtti.

Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkese varılması sonrası İsrailli esirlerin aileleriyle telefonda görüştü.

İsrailli esirlerin “tamamının” 13 Ekim Pazartesi günü teslim edileceğini belirten Trump, teslim edilecek esirlere “ölü esirlerin cenazelerinin” de dahil edilip edilmeyeceğine dair detay vermedi.

İsrail Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Trump’ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve bunu “herkesi eve döndürme yolunda önemli ve anlamlı bir adım” olarak nitelendirdi. Forum, “Mücadelemiz son rehine dönene kadar sona ermeyecek,” dedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise Hamas’ın sağ esirleri tek seferde bırakacağı ancak ölü esirlerin cenazelerinin teslim edilmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor. Gazze’de 48 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerden 20’sinin sağ olduğuna inanılıyor.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Al Jazeera, Haaretz

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi donald trump ateşkes anlaşması
