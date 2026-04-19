DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.04.2026 12:40 19 Nisan 2026 12:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.04.2026 12:44 19 Nisan 2026 12:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde 18 bin kişi tedavi bekliyor

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, Refah Sınır Kapısı'nın 2 Şubat'ta kısıtlı olarak açılmasından bu yana Gazze'den sağlık amaçlı çıkış yapanların yalnızca 700 kişiyle sınırlı kaldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı

Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde 18 bin kişi tedavi bekliyor
Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'nın 2 Şubat'ta kısıtlı olarak açılmasından bu yana 18 bin yaralı ve hastanın tedavi beklediği Gazze Şeridi'nden tedavi amacıyla yurt dışına yalnızca 700 yaralının çıkabildiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, kentteki sağlık durumuna ilişkin "Filistin'in Sesi" radyosuna açıklamalarda bulundu.

Nims, İsrail'in iki buçuk yıl soykırıma maruz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yaralı ve hasta 18 bin kişinin tedavi için bölge dışına çıkmayı beklediğini belirtti.

İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı abluka ve kısıtlamalar sebebiyle yurt dışında tedavi için çok az sayıda kişinin çıkış yapabildiğini belirten Nims, 2 Şubat'tan bu yana Gazze'den sağlık amaçlı çıkış yapanların yalnızca 700 kişiyle sınırlı kaldığını ifade etti.

Nims, İsrail'in uyguladığı abluka ve insani yardımların girişine izin vermemesi sebebiyle tedaviye muhtaç binlerce hasta ve yaralının ölümle karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

Tıbbi malzeme eksikliğine işaret eden Nims, "Canlar tehlikede; hayati öneme sahip tıbbi hizmetlerin yetersizliği nedeniyle uzun bekleme listelerinde hayatını kaybeden hastalar var." dedi.

Filistin Kızılayı Sözcüsü, bugün çıkış yapan hastaların seçiminin sağlık durumlarındaki risk oranına göre yapıldığını; ancak güvenlik onaylarına ilişkin prosedürlerin uzun sürmesi sebebiyle gecikmeler yaşandığını ve hastaların sağlık durumlarının daha da kötüye gittiğini kaydetti.

Uluslararası topluma sınır kapılarının açılması için acil müdahale çağrısı yapan Nims; sağlık konusunun her türlü siyasi ve güvenlik meselesinden bağımsız olması gerektiğini, sağlık tahliyeleri için güvenli koridorların oluşturulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

ilgili haberler
İSRAİL SALDIRILARININ 910. GÜNÜ
Gazze Şeridi’nde can kaybı 72 bin 291'e yükseldi
4 Nisan 2026
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-72-bin-291-e-yukseldi-318356
Ateşin kesilmediği, ihlalin son bulmadığı yer: Gazze
24 Mart 2026
/yazi/atesin-kesilmedigi-ihlalin-son-bulmadigi-yer-gazze-317963
Af Örgütü: Gazze’de yaşlılar İsrail’in ablukası altında göz ardı edilen bir sağlık krizi yaşıyor
5 Şubat 2026
/haber/af-orgutu-gazzede-yaslilar-israilin-ablukasi-altinda-goz-ardi-edilen-bir-saglik-krizi-yasiyor-316366
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var, temizlik 7 yıldan uzun sürebilir
16 Ocak 2026
/haber/bm-gazze-de-60-milyon-tondan-fazla-moloz-var-temizlik-7-yildan-uzun-surebilir-315659
Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52’si, tıbbi malzemelerin yüzde 71’i tükendi
22 Aralık 2025
/haber/gazze-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-52si-tibbi-malzemelerin-yuzde-71i-tukendi-314764
