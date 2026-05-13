ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 08:42 13 Mayıs 2026 08:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 08:45 13 Mayıs 2026 08:45
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail saldırıları: Gazze’de can kaybı 72 Bin 742’ye yükseldi

Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda şimdiye kadar 850’den fazla kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 400’ü aşkın kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail saldırıları: Gazze’de can kaybı 72 Bin 742’ye yükseldi
Fotoğraf:AA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 742’ye, yaralı sayısı ise 172 bin 565’e yükseldi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 2 kişinin cenazesi ve 10 yaralı ulaştırıldı.

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 856 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 463 kişi yaralandı. Ekipler ayrıca enkaz altından 770 kişinin cansız bedenini çıkardı. Yetkililer, Gazze genelinde hâlâ binlerce kişinin enkaz altında bulunduğunu belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı da hedef aldı. Hastane kaynaklarının aktardığına göre İsrail’e ait insansız hava aracı, kamptaki bir evin girişine iki füze fırlattı. Saldırıda Abdurrahman Şeafi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi Avde Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda şimdiye kadar 850’den fazla kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 400’ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan er-Ram beldesinde de ateş açtı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre askerler, Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu. Filistin Kızılayı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin cenazesini bölgeden aldı.

AA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin, Filistinlileri Ayrım Duvarı’nı geçmeye çalıştığı gerekçesiyle hedef aldığı belirtildi. İsrail, Ekim 2023’ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail’deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Bu nedenle birçok Filistinli, tüm risklere rağmen Ayrım Duvarı’nı aşmaya çalışıyor. Son dönemde bu girişimler sırasında yaşanan saldırılarda dikkat çekici artış görülüyor.

Brüksel, insan hakları savunucularına kulak tıkadı; AB-İsrail anlaşmasını askıya almadı
AB BAZI YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIMLA YETİNDİ
Brüksel, insan hakları savunucularına kulak tıkadı; AB-İsrail anlaşmasını askıya almadı
12 Mayıs 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
israil filistin filistin işgali Gazze gazze ablukası
ilgili haberler
AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı
11 Mayıs 2026
/haber/abden-israilli-yerlesimcilere-yaptirim-karari-319514
Filistin Eylem Komitesi: İsrail’i silahlandıran şirketler yeniden İstanbul’da
7 Mayıs 2026
/haber/filistin-eylem-komitesi-israili-silahlandiran-sirketler-yeniden-istanbulda-319423
İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü
30 Nisan 2026
/haber/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-siddetli-saldirilar-en-az-11-olu-319211
İddia: Türkiyeli İsrail askeri Türkiye’de tutuklandı, ABD girişimiyle serbest kaldı
30 Nisan 2026
/haber/iddia-turkiyeli-israil-askeri-turkiyede-tutuklandi-abd-girisimiyle-serbest-kaldi-319200
İsrail askerleri Sumud filosuna saldırdı
30 Nisan 2026
/haber/israil-askerleri-sumud-filosuna-saldirdi-319187
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırmaya devam ediyor
26 Nisan 2026
/haber/israil-ateskese-ragmen-lubnana-saldirmaya-devam-ediyor-319089
Ateşkese rağmen: İsrail Lübnan’da bir gazeteciyi daha öldürdü
23 Nisan 2026
/haber/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-319001
Eurovision’a boykot: İspanya, İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmayı yayınlamayacak
20 Nisan 2026
/haber/eurovisiona-boykot-ispanya-israil-in-katilimi-nedeniyle-yarismayi-yayinlamayacak-318900
Taksim’deki otelden ayrımcı uygulama: “İsrail ve Filistinlileri kabul etmiyoruz”
17 Nisan 2026
/haber/taksimdeki-otelden-ayrimci-uygulama-israil-ve-filistinlileri-kabul-etmiyoruz-318828
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı
11 Mayıs 2026
/haber/abden-israilli-yerlesimcilere-yaptirim-karari-319514
Filistin Eylem Komitesi: İsrail’i silahlandıran şirketler yeniden İstanbul’da
7 Mayıs 2026
/haber/filistin-eylem-komitesi-israili-silahlandiran-sirketler-yeniden-istanbulda-319423
İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü
30 Nisan 2026
/haber/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-siddetli-saldirilar-en-az-11-olu-319211
İddia: Türkiyeli İsrail askeri Türkiye’de tutuklandı, ABD girişimiyle serbest kaldı
30 Nisan 2026
/haber/iddia-turkiyeli-israil-askeri-turkiyede-tutuklandi-abd-girisimiyle-serbest-kaldi-319200
İsrail askerleri Sumud filosuna saldırdı
30 Nisan 2026
/haber/israil-askerleri-sumud-filosuna-saldirdi-319187
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırmaya devam ediyor
26 Nisan 2026
/haber/israil-ateskese-ragmen-lubnana-saldirmaya-devam-ediyor-319089
Ateşkese rağmen: İsrail Lübnan’da bir gazeteciyi daha öldürdü
23 Nisan 2026
/haber/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-bir-gazeteciyi-daha-oldurdu-319001
Eurovision’a boykot: İspanya, İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmayı yayınlamayacak
20 Nisan 2026
/haber/eurovisiona-boykot-ispanya-israil-in-katilimi-nedeniyle-yarismayi-yayinlamayacak-318900
Taksim’deki otelden ayrımcı uygulama: “İsrail ve Filistinlileri kabul etmiyoruz”
17 Nisan 2026
/haber/taksimdeki-otelden-ayrimci-uygulama-israil-ve-filistinlileri-kabul-etmiyoruz-318828
Sayfa Başına Git