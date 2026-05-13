İsrail saldırıları: Gazze’de can kaybı 72 Bin 742’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 742’ye, yaralı sayısı ise 172 bin 565’e yükseldi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 2 kişinin cenazesi ve 10 yaralı ulaştırıldı.

Gazze’de 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 856 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 463 kişi yaralandı. Ekipler ayrıca enkaz altından 770 kişinin cansız bedenini çıkardı. Yetkililer, Gazze genelinde hâlâ binlerce kişinin enkaz altında bulunduğunu belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı da hedef aldı. Hastane kaynaklarının aktardığına göre İsrail’e ait insansız hava aracı, kamptaki bir evin girişine iki füze fırlattı. Saldırıda Abdurrahman Şeafi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi Avde Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan er-Ram beldesinde de ateş açtı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre askerler, Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu. Filistin Kızılayı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin cenazesini bölgeden aldı.

AA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin, Filistinlileri Ayrım Duvarı’nı geçmeye çalıştığı gerekçesiyle hedef aldığı belirtildi. İsrail, Ekim 2023’ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail’deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Bu nedenle birçok Filistinli, tüm risklere rağmen Ayrım Duvarı’nı aşmaya çalışıyor. Son dönemde bu girişimler sırasında yaşanan saldırılarda dikkat çekici artış görülüyor.

