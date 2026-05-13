Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Irak'taki İran yanlısı milisleri vurmuş

Reuters’ın konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağa doğrulattığı habere göre, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak İsrail-ABD saldırılarının başlamasından bu yana geniş Ortadoğuyu da içine katarak yayılan çatışmalar kapsamında gizli kalan Suudi saldırıları, İran'ın küresel ekonomiyi sarsan ve dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacının beşte birinin aktığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına yol açtı ve Körfez ülkeleri ile İsrail'e yönelik saldırılarını tetikledi.

Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten gelen saldırılarla ilgili Reuters’a bilgi veren kaynaklar arasında Iraklı üç askeri yetkili, bir Batılı yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi biri ABD'de yaşayan iki kişi var.

Batılı yetkililerden ve konuyla ilgili bilgi sahiplerinden biri, Suudi Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının krallığın kuzeydeki Irak sınırı yakınlarında bulunan İran bağlantılı milis hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Batılı yetkili, saldırıların bazılarının 7 Nisan'daki ABD-İran ateşkesi döneminde gerçekleştiğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıların Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine insansız hava aracı ve füze saldırılarının başlatıldığı yerleri hedef aldığını söyledi.

Askeri değerlendirmelere göndermede bulunan Iraklı kaynaklar, Kuveyt topraklarından Irak'a en az iki kez roket saldırısı düzenlendiğini söylediler. Saldırılardan biri Nisan’da güney Irak'taki milis mevzilerini vurmuş, birkaç savaşçı öldürülmüş ve İran destekli milis grubu Kataib Hizbullah'ın iletişim ve insansız hava aracı operasyonları için kullandığı bir tesis imha edilmişti.

Suudi Arabistan da İran’ı vurdu

Reuters, salı günü Suudi Arabistan'ın savaş sırasında krallığa yönelik saldırılara misilleme olarak İran'ı doğrudan hedef almasının Riyad'ın İran topraklarını vurduğu bilinen ilk olay olduğunu bildirmişti. Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişi, BAE'nin de İran'a benzer saldırılar düzenlediğini söylediler.

Ancak kaynakların tamamına göre, Körfez'i hedef alan yüzlerce insansız hava aracı İran’dan değil Irak'tan kalkmıştı.

(AEK)