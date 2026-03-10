ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 08:57 10 Mart 2026 08:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 08:59 10 Mart 2026 08:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump'tan İran'a Hürmüz tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vermekle tehdit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trumpİran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde ABD'nin "kolayca yok edilebilecek hedefleri" vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

(Mİ)

donald trump Hürmüz Boğazı İran
