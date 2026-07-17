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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 08:58 17 Temmuz 2026 08:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 09:00 17 Temmuz 2026 09:00
Okuma Okuma:  1 dakika

İran'dan Hürmüz Boğazı ve altyapı uyarısı

İran'ın altyapısına yönelik herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyleyen Şikarçi, bu durumda bölgedeki altyapı tesislerinin hedef alınacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran'dan Hürmüz Boğazı ve altyapı uyarısı
Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin vurduğu İran tesisleri/Fotoğraf: bangladeshsomoy
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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ülkenin altyapısına yönelik olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini belirterek, "Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedefimiz olur" dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Şikarçi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD'nin son saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İran'ın altyapısına yönelik herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyleyen Şikarçi, bu durumda bölgedeki altyapı tesislerinin hedef alınacağını söyledi.

"Bölgedeki gerilimin sorumlusu ABD"

Şikarçi, Orta Doğu'daki gerilimden İran'ın değil ABD'nin sorumlu olduğunu savunarak, "Sorun, dünyanın öbür ucundan buraya gelen ABD. ABD olmasa bölge ülkeleri birbirleriyle sorun yaşamaz" dedi.

Hürmüz Boğazı mesajı

İranlı yetkili, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Amerikalılar bölgede olmazsa Hürmüz Boğazı kapatılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Şikarçi ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği deniz geçiş koridorunun güvenli olduğunu, bunun dışındaki rotaların ise güvenli kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu güzergâhları kullanan gemilerin risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

"Yıllarca savaşabilecek kapasitemiz var"

İran'ın askeri kapasitesine de değinen Şikarçi, ülkesinin uzun süreli bir savaşı sürdürebilecek güce sahip olduğunu öne sürdü.

İran ordusunun, daha önce yaşanan ve "12 günlük savaş" olarak nitelendirilen döneme kıyasla askeri kapasitesini artırdığını savunan Şikarçi, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Haber Yeri
İstanbul
ABD İran gerilimi ABD iran yaptırımları abd-iran Hürmüz Boğazı
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