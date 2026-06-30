Katar: ABD temsilcileri Doha’da İranlılarla değil arabulucularla görüşecekler

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik müzakerelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ensari, başkent Doha’da ABD ile İran arasında üst düzey bir görüşme yapılacağıyla ilgili olarak “Şu an için Doha’da ABD ile İran arasında planlanmış doğrudan üst düzey bir görüşme kararı bulunmuyor” dedi.

ABD ile İran arasındaki teknik düzeydeki görüşmelerin ise kesintiye uğramadığını vurgulayan Ensari, şunları kaydetti:

Teknik toplantılar farklı formatlarda devam ediyor ve etmeye devam edecek. Son dönemde yaşanan gerilimlere rağmen bu temaslar hiç durmadı. Arabulucu ülkeler, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve müzakere sürecini ilerletmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

“Dondurulmuş 6 milyar dolarlık İran fonu henüz Tahran’a aktarılmadı”

Müzakerelerin yalnızca İran’ın nükleer programıyla sınırlı olmadığını belirten Ensari, tarafların aynı zamanda İran’ın dondurulmuş varlıkları başta olmak üzere birçok başlığı birlikte ele aldığını söyledi.

İran’a ait 6 milyar dolarlık dondurulmuş fonun bugüne kadar Tahran’a aktarılmadığını belirten Ensari, “Bu paranın serbest bırakılması Washington ile Tahran arasında varılacak mutabakata bağlıdır” diye konuştu.

“Hürmüz Boğazı’nın kapatılması kabul edilemez”

Katar’ın önceliğinin boğazdaki deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Ensari, ülkesinin bu konuda Umman ile koordinasyon halinde çalıştığını belirtti.

Ensari, “Önceliğimiz Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanması ve bölgede döşenen mayınların temizlenmesidir” diyerek seyrüsefer serbestisinin tüm Körfez ülkeleri açısından vazgeçilmez bir hak olduğunu, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ya da deniz trafiğinin herhangi bir tarafça engellenmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Boğazdaki son gerilim sırasında çatışmaların büyümesini önlemek amacıyla doğrudan iletişim hattının devreye alındığını açıklayan Ensari, bu mekanizmanın son olayların kontrol altına alınmasına katkı sağladığını ifade etti.

İran Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurdu, ABD “Trafik sürüyor” dedi

Fransa’nın Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme çalışmalarına verdiği desteği de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ensari, bu katkının uluslararası deniz güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin yalnızca bölge ülkelerini değil küresel ticareti ve enerji güvenliğini de ilgilendirdiğini söyleyen Ensari, bu nedenle uluslararası bir çözüm gerektirdiğini ifade etti.

Ensari, Katar’ın yalnızca ABD-İran anlaşmasına değil aynı zamanda Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanmasına ve ateşkesin sürdürülmesine de odaklandığını belirtti.

İran-ABD arasında mutabakat zaptı görüşmeleri Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran’da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı. Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda “arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları” bildirilmişti. Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de, “Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, mutabakat zaptı görüşmeleri için bu hafta Doha’ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak” ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise ABD ile İran heyetleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da yarın yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleriyle ilgili bir soruya, “Doha’daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz” yanıtını vermişti.

(VC)