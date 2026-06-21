İran ile ABD arasındaki görüşme İsviçre'de başladı

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında başladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile beraberindeki heyetler görüşmelere katılıyor.

Kalibaf, ABD ile görüşmelerinin başlamasının ardından sosyal medya hesabından, ABD'nin Mina'daki ilkokula düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden çocuklara ilişkin temsili bir görüntü paylaştı.

Görüntülerde, çocukların eğitim gördükleri sırada saldırıya uğradığı ve saldırının ardından Kalibaf’ın, hayatını kaybeden çocuklardan birinin sırt çantasını alarak uçağa bindiği görülüyor.

بسم الله الرحمن الرحیم pic.twitter.com/UjxLDIFPSH — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 21, 2026

Nükleer konusu masada yok

İddiaya göre toplantılarda İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin konular görüşülmeyecek. Fars Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İsviçre'ye gittiği yönünde iddialar olduğunu belirtti. Kaynak, Grossi'nin görüşmelerin yapıldığı yerde bulunmadığını ve İran'ın gündeminde hiçbir nükleer başlık olmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca İran heyetinde de nükleer komiteden hiçbir üye bu ziyarette yer almıyor. Bu konu görüşmelerin gündeminde değil. Nükleer konuyla ilgili müzakereler ise ancak 1, 4, 10 ve 11. maddelerin uygulanmaya başlanmasının ardından İran'ın gündemine alınacaktır."

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

(HA)