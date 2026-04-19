DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 19.04.2026 23:40 19 Nisan 2026 23:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.04.2026 23:47 19 Nisan 2026 23:47
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD, İran gemisine saldırdı

ABD donanması Umman Körfezinde yol alan İran gemisine ateş açtı. ABD askerleri gemiye çıktı.

BİA Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, truthsocial üzerinden yaptığı paylaşımda İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin deniz ablukasını aşmaya çalıştığını ve müdahale ettiklerini belirtti.

AA'nın haberine göre, Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu uyarıyı dinlemeyen gemiye ateş açıldığı bilgisini verdi. Trump, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde.” diye yazdı.

Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savunan Trump, gemide inceleme başlattıklarını ifade etti.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
İran abd trump
