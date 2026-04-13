ABD ordusundan İran limanlarına yönelik deniz ablukası

Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutan İran, savaşın başlamasının ardından petrol ve petrol ürünü taşıyan gemilerin Çin yeni ile ödeme yağması gerektiğini açıkladı. Geçtimiz günlerde ise vergilen riyal olarak ödenmesi şartını getirdi.

İran'ın kararının ardından Hürmüz Boğazı'ndan kısıtlı bir trafik akmaya başladı. Hürmüz boğazının tümüyle açılmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pakistan'da yürütülen görüşmelerde aradığını bulamadı. Hürmüz trafiğini açmayı başaramayan ABD bu kez trafiği engellemeye karar verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, Başkan’ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." denildi. Açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

