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YT: Yayın Tarihi: 13.07.2026 17:40 13 Temmuz 2026 17:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.07.2026 18:27 13 Temmuz 2026 18:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Trump’ın Hürmüz tehdidine İran’dan yanıt: İzin vermeyeceğiz

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını açıkladı.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
Trump’ın Hürmüz tehdidine İran’dan yanıt: İzin vermeyeceğiz
*ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz 2026, Ankara. (Fotoğraf: AA)
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ABD’nin 7 Temmuz’da İran’a yönelik yeniden başlattığı saldırılar, yedinci gününde (13 Temmuz) devam ediyor.

Fox News kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı ellerinde tutacaklarını, “muhtemelen” geçişleri yöneteceklerini ve bunun için ödeme alacaklarını belirtti.

Sunucunun, İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin tutumu hakkındaki soruya “(Hürmüz) Boğaz’ı biz devralıyoruz. Onların (İran’ın) hiçbir şeyi yok.” yanıtını verdi.

Trump, İran’ı “çok sert vurmaya” devam edeceklerini söyleyerek, “(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz’ın gardiyanları olacağız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı 
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İran’dan Trump’a yanıt

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Trump’ın açıklamalarına cevap verdi.

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını belirten Zülfikari, “Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin izni olmadan ve yine İran’ın belirlediği rotayı kullanmadan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceği uyarısında bulunarak, “İran Ordusu ile Devrim Muhafızları’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır” dedi.

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Bölge ülkelerini uyaran Zülfikari, ABD saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceği ve bölgede savaşın yayılması ile tüm bölge ülkelerinin etkileneceği uyarısında bulundu.

Zülfikari, bölgedeki “güvensizliğin kaynağının ABD ve onunla işbirliği yapan ülkeler” olduğunu öne sürerek yine bölge ülkelerinin ABD ile işbirliğinin savaş riskini artırdığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale ederek küresel petrol ve doğalgaz güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden Muhibbi, “Hürmüz Boğazı’nın kontrolü ve yönetimini güç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Yabancı güçleri ve müttefiklerini İran halkı karşısında teslim olmaya zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı İran donald trump
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