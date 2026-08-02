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YT: Yayın Tarihi: 02.08.2026 09:55 2 Ağustos 2026 09:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.08.2026 10:11 2 Ağustos 2026 10:11
Okuma Okuma:  2 dakika

İran’ın misilleme tehdidi ve Riyad’ın uyarısı Trump’a geri adım attırdı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran’ın misilleme tehdidi ve Riyad’ın uyarısı Trump’a geri adım attırdı
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami / AA
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan yeni saldırıları şimdilik askıya aldığını duyurdu.

İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve bu ülkeyle görüşen diğer Orta Doğu ülkelerinin "bir anlaşmanın ana hatları üzerinde" mutabakata vardığını ve ABD'nin yeni saldırı yapmamasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" ve "İran'ın nükleer tehdidinin tamamen sona ermesini" içerdiğini vurgulayan Trump, şöyle devam etti:

"Bu talebe dayanarak dünyanın yararı ve İran’ın hayatta kalması için, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılması şartıyla saldırıları durdurmayı kabul ettim."

Trump, İsrail'in de bu noktada kendisiyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

Suudi veliaht prens iddiası

Axios ve Associated Press’in aktardığına göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cumartesi günü Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde saldırı planlarından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Görüşme hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak, Muhammed bin Selman’ın Trump’tan “gerilimi düşürmesini ve saldırılardan kaçınmasını” istediğini söyledi.

Associated Press’e konuşan kaynaklar da Riyad yönetiminin, ABD’nin İran’ın enerji altyapısını ya da diğer kritik tesislerini hedef alması halinde Tahran’ın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerine benzer saldırılar düzenlemesinden endişe duyduğunu aktardı.

Beyaz Saray’dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Trump ile Muhammed bin Selman’ın görüştüğünü doğruladı ancak görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermedi.

İran’dan bölge ülkelerine misilleme uyarısı

Trump’ın kararında İran’ın son günlerde art arda yaptığı açıklamaların da etkili olduğu değerlendiriliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan yetkililerle yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD ve İsrail’in saldırılarına ya da bölge ülkelerinin bu saldırılara katılmasına “orantılı karşılık” verileceğini söyledi.

İran’ın üst düzey güvenlik kurumlarıyla bağlantılı Nournews ise ABD’nin İran’ın enerji altyapısını hedef alması halinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki petrol sahalarının, Katar ve İsrail’deki doğal gaz tesislerinin vurulabileceğini yazdı.

İran’ın açıklamaları, Kuveyt’in cumartesi günü bazı kritik tesisleri hedef alan İran yapımı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmasının ardından geldi.

Kuveyt ordusu, ülkenin kuzeyindeki bir kamu tesisinin ve Bubiyan Adası’ndaki özel bir şirkete ait sivil mülkün vurulduğunu, düşen şarapnel parçalarının maddi hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran-ABD çatışması İran abd
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