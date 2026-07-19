ABD-İran savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor

ABD ile İran arasındaki savaş, karşılıklı saldırılarla sürüyor. ABD’nin savaş uçakları ve insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği saldırılara karşı Ortadoğu’da ABD üslerinin bulunduğu kentleri füze ve insansız hava araçları ile hedef alan İran, İslamabad Mutabakatı’nı askıya aldı.

İran, bu haberden kısa süre sonra Ürdün’deki ABD üslerine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 ABD askeri hayatını kaybetti. Bunun üzerine de ABD saldırıları yeniden başladı.

ABD saldırıları

İran’a dönük yeni dalga saldırılar başlatan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın “askeri kapasitesini zayıflatmak” amacıyla ülkenin askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesislerini, denizcilik unsurlarını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) depolama alanlarını vurduklarını duyurdu. Devrim Muhafızları’nı hedef aldı.

İran’ın Tasnim Haber Ajansı, ABD saldırılarında Hürmüzgan eyaletinin yanı sıra Keşm Adası’na saldırılar olduğu, çok sayıda patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan CENTCOM yaptığı bir başka açıklamada İran’a yeniden yaptırımların uygulanmaya başlamasından itibaren Hürmüz Boğazı’nda uyguladıkları ablukayı kırmak isteyen 5 geminin rotasını değiştirdiklerini duyurdu.

Trump’tan İran’a: Umurumda değil

ABD’li 2 askerin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçerek, yaptığı açıklamada İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini ve ABD’nin saldırılarının İran’ın nükleer alt yapısını hedef aldığını öne sürdü.

İki askerin hayatını kaybetmesine ilişkin Trump, “Bu çok üzücü. Bunun yaşanmasını istemeyiz. Ülkemize hizmet ederken hayatlarını kaybettiler” dedi. Trump ayrıca İran'ın İslamabad Mutabakatını askıya alması açıklaması için de “umurumda bile değil” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Hürmüz hamlesi İslamabad Mutabakatı’nı çökme noktasına getirdi

İran saldırıları

ABD’nin saldırılarına karşı İran'da saldırılara başladı. Körfez ülkeleri Bahreyh, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Erbil ve Süleymaniye bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

Körfez ülkelerinde siren sesleri duyulurken, ülkelerden yapılan açıklamalarda füzelerin etkisiz hale getirilmesi için çaba gösterildiği belirtildi.

İran’ın Erbil’e dönük saldırısı üzerine ABD büyükelçiliği hava savunma sistemlerini devreye koydu. İran’ın saldırılarına dair henüz net bilgiler edinilemedi.

İran ordusu, Kuveyt'teki El-Udayri Kampı ve Ali El-Salem Hava Üssü'ndeki ABD askeri tesislerini hedef alan insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini duyururken, Hatem el-Enbiya karargâhı yaptığı açıklamada her türlü saldırıya karşı “yıkıcı bir karşılık verileceği” belirtildi. Açıklamada ABD’nin dayatılan savaşların “maliyetini aşan ağır bir bedel ödeyeceği” bildirildi.

Hürmüzgan’daki yollar kapatıldı

ABD’nin saldırılarının yoğunlaştığı Hürmüzgan eyaletinde ise bazı yollar trafiğe kapatıldı. İran haber ajansı İRNA’daki habere göre Ulusal Karayolu Yönetim Merkezi yaptığı açıklamada, Bandar Abbas-Rodan, Bandar Abbas-Khamir ve Kohistan-Lor karayollarının bazı bölümlerinin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

(HA)