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YT: Yayın Tarihi: 09.08.2026 14:15 9 Ağustos 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.08.2026 14:21 9 Ağustos 2026 14:21
Okuma Okuma:  2 dakika

İran: Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetimi mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran: Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz
Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile temaslar ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, taraflar arasında arabulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü belirten Arakçi, “Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz. Arabulucular aracılığıyla mesaj alışverişi yapılıyor ancak bunun adı müzakere değil” dedi.

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Arabulucuların yeniden karşılıklı anlayış zemini oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Arakçi, müzakerelerin yeniden başlaması için ABD’nin mutabakat zaptının ihlaline ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Arakçi, “Muhtıranın ihlal edilmesi sona ermediği ve ABD, mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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İran şartlarını aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletti

Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin ise Arakçi, Umman’la anlaşmaya varılmasının Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması anlamına gelmediğini yineledi.

Arakçi, “Umman ile yürüttüğümüz müzakereler, Hürmüz Boğazı’nın açılacağı anlamına gelmiyor. Bunun gerçekleşmesi için başka şartların da sağlanması gerekiyor. Bu şartlar, aracılar vasıtasıyla ABD tarafına iletildi” dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de Hürmüz Boğazı'nın bugün İran açısından sadece bir su yolu değil aynı zamanda bir çatışma alanı da olduğunu belirtti. Muhibbi, "Stratejimiz, düşman [ABD] tüm şartlarımızı kabul edene kadar boğazı [Hürmüz] kontrol altında tutmaktır." dedi.
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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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