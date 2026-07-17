İran: Kuveyt'teki ABD hedeflerine misilleme saldırısı düzenledik

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'da sivil altyapı ve çalışanları hedef alan saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'teki ABD askeri noktalarına operasyon düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan açıklamada, ABD'nin İran'ın zayıfladığı yönündeki değerlendirmelerle müzakereler sürerken saldırılarını yeniden başlattığı öne sürüldü. Açıklamada, telekomünikasyon ve demir yolu çalışanlarının yanı sıra trafikte seyir halindeki araçların hedef alındığı, bu saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

İran, saldırıların ardından başlatılan Nasr-2 Operasyonu'nun 12. dalgası kapsamında Kuveyt'teki ABD askeri unsurlarının hedef alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre operasyonda, ABD'ye ait füze savunma tespit ve erken uyarı radarları, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampaları ile bu sistemlere ait yedek füzeler hedef alındı.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik misilleme operasyonlarının süreceğini de belirterek, saldırıların devam edebileceği uyarısı yaptı.

(EMK)