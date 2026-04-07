İmamoğlu’na “Had bildiririz” sözü sonrası Adalet Bakanlığı’ndan açıklama

İBB davasında duruşma savcısının Ekrem İmamoğlu’na yönelik kullandığı “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” sözü sonrası Adalet Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, duruşma savcısının İmamoğlu’na gerekli uyarıyı yaptığını belirtti.

Duruşmadaki tartışma, İmamoğlu’nun bir önceki gün kullandığı sözlerin ardından başladı. İmamoğlu, duruşmadan ayrılırken “Bu dosya niye çöktü biliyor musunuz, bu kadar vicdansız bir iddia makamı vardır ve iddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür” dedi.

Bu sözlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamu görevlisine hakaret” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Duruşmada savcı söz alarak İmamoğlu’nu uyardı. Savcı, “İddia makamımız hakkındaki beyanınıza dikkat edin. İddia makamı olarak bu tarzı kabul etmiyoruz. Yargılamaya gölge düşüren, savcılık makamını baskılamaya çalışan beyanlara dikkat edin. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” dedi.

Ardından Adalet Bakanlığı kaynakları da konuya ilişkin açıklama paylaştı.

Açıklama şöyle:

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne ilişkin yargılama kapsamında, 06.04.2026 tarihli duruşma gününde, iddia makamı duruşma salonundan ayrıldıktan sonra yargı makamlarına yönelik kullanılan ifadeler üzerine Duruşma Savcısı, ilgili sanığa bugün gerekli uyarıyı yapmıştır.

Yargı mercileri, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan bağımsız ve tarafsız kurumlardır. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanları kabul etmiyoruz.

Duruşma Savcısı, adı geçen sanığa dönerek, ‘Dün duruşmada iddia makamı bir suç örgütüdür demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz’ dedi. Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu, ‘Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor’ karşılığını verdi. Savcı da ‘Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz’ dedi. Ayrıca sanık avukatına dönerek, ‘Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin’ uyarısında bulundu.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesi ve herkesin açıklamalarında bu sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.”

