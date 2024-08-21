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Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2024 16:29
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 11:00
5 dk Okuma

İlhan Sami Çomak’ın Ailesi: 1994’te yaşadığımız hukuksuzluğu yaşattılar

Tahliyesi engellenen İlhan Sami Çomak’ın ağabeyi Nazım Çomak, “30 yıllık süreci düşündüğümüzde, 94’teki süreci aynen yaşıyoruz. Süreçler değişti, hükümet değişti, kanunlar değişti ama bakış açıları değişmedi” diyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, üç kişi yan yana oturmuş şekilde poz veriyor. Ortada, mavi kısa kollu bir tişört giyen bir erkek var, İlhan Sami Çomak. Gözlüklü ve hafif gülümser bir ifadesi var. Sağında, leopar desenli bir bluz giymiş yaşlı bir kadın oturuyor. Kadın, sakin bir ifadeyle kameraya bakıyor. Solunda ise, bordo bir tişört giymiş yaşlı bir erkek var. Arka planda, çocukların oynadığı renkli bir oyun alanı ve duvarlarda asılı balonlar görülebiliyor. Fotoğrafın sağ alt köşesinde, fotoğrafın çekildiği tarih olarak "11/08/2013" yazılı. Bu fotoğraf muhtemelen bir ziyaret sırasında çekilmiş ve ortada oturan kişi, cezaevinde bulunan bir kişi olabilir.
Fotoğraf: ilhan Sami Çomak sosyal medya hesabı

Sevdiği yemekler yapıldı, meyveler bu kez onun için toplandı. Ailesi, sevdiği herkese haber saldı. Aylar önceden, İstanbul’daki Silivri'deki Marmara 5 No'lu Kapalı Cezaevi'nde onu karşılamak üzere planlar yapıldı.

Çoşku, heyecan ve 30 yıllık bir özlemin son bulacağı hayali heryeri kapladı. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yakınlar da bir araya geldi. Ne yazık ki o beklenen kişi, şair İlhan Sami Çomak, bu karşılamaya gelemedi.

Silivri'deki Marmara 5 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutulan şair İlhan Sami Çomak, tahliyesine saatler kala 96 gün daha cezaevinde kalacağını öğrendi. Kararı veren Cezaevi İdari Gözlem Kurulu idi.

Çomak'la ilgili İdare ve Gözlem Kurulu'nun gerekçeli kararı açıklandı. Çomak'ın 'iyi halli' olmadığını ileri süren kurul, 'suça yönelik farkındalığının oluşmadığını' belirtti.

bianet’e konuşan İlhan Sami Çomak’ın ağabeyi Nazım Çomak, tahliyeye saatler kala verilen bu kararın dahi bir “kötülük” olduğunu düşünüyor. “Neden on beş gün önce değil de tahliyeye saatler kala bu karar alınıyor ve açıklanıyor?” diye soruyor.

“Hukuki değil etik hiç değil”

Nazım Çomak, Cezaevi İdari Gözlem Kurulu'nun İlhan Sami Çomak'a yönelik yaklaşımının ideolojik olduğunu ve adaletsizlik içerdiğini söylüyor:

“İlhan, 30 yıldır cezaevinde ve bu süre boyunca 10-11 kitap yazdı. Bu kararla İlhan’ın tahliyesini tekrar ertelemek, açıkça bir zulümden başka bir şey değil. Ailemizi ve sevenlerini bu kadar hayal kırıklığına uğratmanın bir anlamı yok. Bir sene önce bırakılması gerekirken, bırakılmadı. 10-11 tane kitap yazmış birini hukuk dışı yöntemlerle cezaevinde tutuyorlar. Neyi bekliyorlar, nedir sorun?"

"AİHM süreci var, ondan sonraki süreçler var. Hukuka aykırı söylenebilecek hiçbir şey yok. Buna rağmen bırakılır diye düşündük ama maalesef Cezaevi Gözlem Kurulu, bizce AK Parti'nin kendi her mahkemesi, her cezaevi için oluşturduğu bir kurul ona bu hakkı vermedi. Sorular soruyorlar ve istedikleri yanıtları alamayınca bırakmıyorlar. İlhan da bunu kabul etmedi."

"Çok net bir şekilde ifade etti, bugün de söyledi, dün de avukat aracılığıyla iletmişti: ‘Ben asla boyun eğmeyeceğim. Başım dik olarak buradan çıkacağım, bunun bedelini ödedim, neyse de ödemeye devam edeceğim. Bu yaptıkları hukuki değil, ahlaki değil, etik hiç değil.”

“Bu bir onur meselesi”

Nazım Çomak ayrıca, bu tür adaletsizliklerin sadece İlhan Sami Çomak'ın değil, Kürt halkının genel olarak yaşadığı sorunların bir yansıması olduğunu belirtiyor:

“İlhan’ın yaşadığı bu süreç, Kürt sorununu çözümsüz bırakma çabalarının bir parçası. 30 yıldır değişen bir şey yok, 1994’te de böyleydi. Bu sistemin Kürtlere bakışı hâlâ aynı. Bu bir onur meselesidir, bu bir gurur meselesidir. Bizim açımızdan çok basit değil birkaç kelimeyle ifade etmek. Çünkü sonuçta İlhan diğer tarafta. Biz bunu yaşasak da... Ama bu bir onur meselesidir.”

“İlhan da geri adım atmayacak, biz de”

Karara rağmen, İlhan Sami Çomak’ın dirençli olduğunu ve boyun eğmeyeceğini belirten Çomak şunları vurguluyor:

“İlhan bugün de çok net bir şekilde ifade etti: Dayatmaları asla kabul etmeyeceğim, başım dik olarak buradan çıkacağım. Bu onurlu duruşu sürdüreceğiz.”

İlhan’ı bugün görüş sırasında tekrar gördüklerini anlatan Nazım Çomak, 30 yıldır cezaevinde olan birini 96 gün sonra değişeceğini nasıl düşünürler?” diye soruyor:

Ailesinin büyük bir hayal kırıklığını yaşadığını anlatan Nazım Çomak’a göre, bu sadece aileye ceza vermek anlamına gelmiyor:

“Süründürme, aileye daha çok ya da şahsa daha çok kötülük nasıl yapılabilir? Tarzında bir yaklaşımın ötesinde bir yaklaşım var. Bu halkı da cezalandırmak aynı zamanda. Cezanın gerekçesi ne? 96 gün erteleme cezasını nasıl almış? Gerçekten büyük bir acı ve adaletsizlikle baş etmek zorundayız fakat geri adım atmayacağız. İlhan zaten geri adım atmıyor biz de onun yanındayız."

"Avukat beni aradı ve hoparlördeydi. Telefon bağlıydı. Hepimiz duyduk doğal olarak. Acının tarifi yok. Bu ülkenin bu halkın acısının tarifi yok. Onu anlatmak mümkün değil. Çünkü insani duygulardan yoksun insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Akşamları evlerine gidip vatani görevlerini yapmış gibi huzurlu çocuklarını sevecekler. Bir anne babanın ne düşündüğünü çok umurlarında olmayabilir. Çünkü bizim insan olarak duygu dünyamız farklı, bu insanlarda bunu beklemek doğal olarak ailemde çok büyük bir yıkıntı yarattı. Artık 30 yıldır bekliyorsun, sesini duyuyorsun."

"İki gün öncesinde seni alacağız diyorlar. Tam böyle saatler kala artık, bugün sabah almamız gerekiyor. Yaklaşık 15-16 saat sonra alacağız. Resmen acı çektirmek için resmen... Amaç ne? 30 yıldır rehabilite olmayan bir insan, 96 gün sonra mı rehabilite olacak? Almak istedikleri cevap 96 gün sonra mı alınacak? Sorun şuraya geliyor: Klasikleşmiş Kürt sorununun çözümsüzlüğünü devam ettirmek.”

“94'teki süreci yaşıyoruz"

Nazım Çomak, bu sürecin İlhan için bireysel bir mesele değil, Kürt halkının genel kaderiyle ilgili olduğunu belirtiyor:

"Bu İlhan’ın şahsında olan bir durum değil. 30 yıllık süreci düşündüğümüzde, 94’teki süreci aynen yaşıyoruz. Süreçler değişti, hükümet değişti, kanunlar değişti ama bakış açıları değişmedi."

"Değer yargıları yok"

Son olarak, Nazım Çomak, yaşanan adaletsizliklerin artık kabul edilemez olduğunu belirterek, bu duruma karşı duyarlı olan herkesin sesini yükseltmesi gerektiğini söylüyor:

“Bu Cezaevi Gözlem ve İdare Kurulu’nun neyin nesi olduğu, dayanağının ne olduğu, nasıl böyle keyfi davranabildikleri, kimlerden oluştuğu sorgulanmalı. İlhan’ın oradaki duruşu ideolojikti, 30 yıl bir şekilde orada. Ne bekliyorlar ya? En ağır şekilde ceza vermişsin 30 yıl, dünyada bunun örneği yok. Amaç ne?"

"Gerçekten bu keyfiyetin önüne geçilmesi gerekiyor. Bu mahkemenin kararı değil, olmaması gerekiyor. İnsanların üç ay, altı ay, bir buçuk yıl ya da iki yıl, infazının yakılması hukuki değil, kanuni değil, ahlaki değil."

"Ama maalesef karşımızda ne hukuk ne ahlak sahibi olan bir şey var. Değer yargılarına sahip birileri yok. Kime söyleyeceğiz, neye söyleyeceğiz? Sadece aydınlardan, hukukçulardan ya da siyasetçilerden beklentim, bunun önüne geçilmesi. Biz bu mağduriyeti yaşadık, ama bundan sonraki süreçlerde bu mağduriyetin önüne geçilmesi gerekiyor.”

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Ne olmuştu?

Silivri'de bulunan Marmara 5 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutulan şair İlhan Sami Çomak'ın avukatları Hakan Bozyurt ve Cafer Çakmak, "5275 sayılı yasanın 105/A maddesi uyarınca denetimli serbestlik hakkının kullandırılması" için 21 Ağustos'ta başvuru yapmıştı.

Hapishanenin İdare ve Gözlem Kurulu, 29 yıldır hapishanede olan ve koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az bir süre kalan Çomak'ın yaptığı denetimli serbestlik başvurusunu reddetmişti.

Çomak ve avukatları, karara karşı 1 Eylül'de Silivri İnfaz Hakimliği'ne itiraz etmişti.

30 yıldır mahpus olan Çomak'ın koşullu salıverilme tarihi 21 Ağustos 2024'tu.

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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24 Mart 2022
/haber/15-metin-altiok-siir-odulu-ilhan-sami-comak-in-259572
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7 Ocak 2022
/haber/ilhan-sami-comak-tan-yeni-siir-kitabi-hayattayiz-nihayet-255890
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5 Mayıs 2019
/haber/sennur-sezer-odulleri-ilhan-sami-comak-ve-huseyin-peker-in-208145
OYA YAĞCI YAZDI
Issızlığın Atlasından İnatla Sökülen İmgeler: İlhan Sami Çomak Şiiri
25 Kasım 2017
/yazi/issizligin-atlasindan-inatla-sokulen-imgeler-ilhan-sami-comak-siiri-191826
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/haber/22-yildir-yargilanan-ilhan-sami-comak-yine-tahliye-edilmedi-175418
BİRCAN DEĞİRMENCİ YAZDI
İlhan Sami Çomak: Adalet Unutulmamaktır!
31 Mayıs 2016
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