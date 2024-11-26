İlhan Sami Çomak "sevdiklerinin gözlerindeki ışık"la buluştu

Denetimli serbestlikten yararlanmasını engelleyen Cezaevi İdari Gözlem Kurulu kararına karşı Silivri İnfaz Hakimliğine 1 Eylül'de yapılan itirazın kabulüyle tahliyesine karar verilen şair İlhan Çomak 30 yıldır tutulduğu cezaevinden salı akşamı salıverildi.

İlhan Sami Çomak hakkında tahliye kararı

Karanlıkta serbest bırakıldı

1994'te İstanbul’da gözaltına alınan ve o dönem varolan Devlet Güvenlik Mahkemesindeki (DGM) yargılanması sonucunda “Devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Çomak, 22 yaşında başlayan mahpusluğunu akşam saatlerinde Silivri 5 No.'lu L Tipi Cezaevi’nin kapısından çıkarak sonlandırdı.

Mahpusluğu boyunca Türkiye’de pek çok cezaevinde tutulan Çomak, serbest bırakılırken “Daha farklı bir havada tahliye olacağımı tahayyül etmiştim. Sevdiklerimin gözlerindeki ışığı daha açık ve güneşli bir günde göreceğimi tahayyül etmiştim ama bu da iyidir, tahliye olabildim. Üretilmiş karanlıktan gerçek karanlığa kavuştum.“ dedi.

Çomak’ı cezaevi önünde ailesi ile Marmara Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHADER) Eşbaşkanı Dilek Sönmez Demir, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Ümraniye ilçe yöneticileri karşıladı.

Çomak’ın ailesi Ümraniye’deki Vartolular Derneği’nde iki günlük karşılama töreni düzenleyecek, ardından Çomaklar'ın yaşadığı İzmir’e doğru yola çıkılacak.

İlhan Sami Çomak kimdir? Şair İlhan Sami Çomak 1973’te Bingöl’de doğdu ve ilk-orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde Coğrafya Bölümü’ne 1992’de kayıt yaptırdı, ancak 1994’te gözaltına alındı ve tutuklandı. Çomak, Türkçe dışında anadili olan Kürtçe’de de şiirler yazıyor. 2019’da ‘Geldim Sana’ dosyasıyla Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülü’nü, 2022’de ‘Hayattayız Nihayet’ şiir kitabıyla Metin Altıok Ödülü’nü aldı. 2022’de Açık Şiir tarafından kendisine ithafen yapılan ‘Anatomy of Freedom’ ve ‘Not Home yet’ isimli kısa filmlerle Venedik Film Festivali yarışma dışı kısmında, ‘Fragmanted Identities’ temalı Borders Sanat Festivali’nde temsil edildi. Şiirleri İngilizce, Norveççe, Rusça, Almanca ve Galce’ye çevrilen Çomak, Türkiye Pen Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olmasının yanısıra Norveç Pen, Avusturya Pen, Galler Pen Cymru, İrlanda Pen ve Kürt Pen (PENa Kurd) yaşam boyu onur üyesidir.

(AEK)