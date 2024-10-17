Eren Keskin: 15 Kürt kadın mahpusun tahliyesi 1 yıl ertelendi

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı avukat Eren Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakırköy Cezaevi’nde infaz sürelerini tamamlayan 15 Kürt kadın mahpusun tahliyelerinin İdari Gözlem Kurulu tarafından bir yıl ertelendiğini duyurdu.

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Keskin, bu durumu “zulüm” olarak nitelendirerek, cezaevlerinde yaşanan bu tür keyfi uygulamalara karşı tepki gösterdi. Ayrıca paylaşımında Adalet Bakanlığı’nı da etiketledi.

Keskin, X’tge şöyle dedi:

“Biraz önce Bakırköy Cezaevi’nden çıktım. İnfaz süreleri bitip tahliye olmaları gereken 15 Kürt kadın mahpusun infazları, İdari Gözlem Kurulu tarafından 1 yıl ertelenmiş. Bu zulüm resmen. Bitmeyecek mi bu ısrar, bu zulüm?”

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(EMK)