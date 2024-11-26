İlhan Sami Çomak hakkında tahliye kararı

İlhan Sami Çolak'ın adına açılan X hesabından "tahliye" kararı, "İlhan Sami Çomak, 30 yıl 3 ay 6 gün sonra ÖZGÜR ! İlhan Sami Çomak, piştî 30 sal 3 meh 6 roj AZADE" diye duyuruldu.

İlhan Sami Çomak kimdir?

30 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Çomak'ın tahliyesi 21 Ağustos 2024'te Cezaevi İdari Gözlem Kurulu'nca engellenmişti.

Çomak'la ilgili İdare ve Gözlem Kurulu'nun gerekçeli karaında Çomak'ın 'iyi halli' olmadığını ileri sürmüş ve 'suça yönelik farkındalığının oluşmadığını' belirtilmişti.

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İlhan Sami Çomak’ın tahliyesini engelleyen Cezaevi İdare Kurulları nasıl çalışıyor?

Ne olmuştu? Silivri'de bulunan Marmara 5 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutulan şair İlhan Sami Çomak'ın avukatları Hakan Bozyurt ve Cafer Çakmak, "5275 sayılı yasanın 105/A maddesi uyarınca denetimli serbestlik hakkının kullandırılması" için 21 Ağustos'ta başvuru yapmıştı. Hapishanenin İdare ve Gözlem Kurulu, 29 yıldır hapishanede olan ve koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az bir süre kalan Çomak'ın yaptığı denetimli serbestlik başvurusunu reddetmişti. Çomak ve avukatları, karara karşı 1 Eylül'de Silivri İnfaz Hakimliği'ne itiraz etmişti. 30 yıldır mahpus olan Çomak'ın koşullu salıverilme tarihi 21 Ağustos 2024'tu.

(EMK)