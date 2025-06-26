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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 10:37
2 dk Okuma

Jack Hirschman Uluslararası Şiir Ödülü İlhan Sami Çomak’a verildi

“Nihayet 30 yıl, 3 ay, 8 günlük mahpusluğum sona erdi. Bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldüm, ancak ilk kez bir ödül törenine bizzat katılıyorum.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Jack Hirschman Uluslararası Şiir Ödülü İlhan Sami Çomak’a verildi
Fotoğraflar: Fabrizia Vazzana

ABD’li Marksist şair, çevirmen ve aktivist Jack Hirschman adına verilen Jack Hirschman Uluslararası Şiir Ödülü, bu yıl şair İlhan Sami Çomak’ın oldu.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Bağlam Yayınları Salonu’nda dün (25 Haziran) gerçekleşen törenin sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler üstlendi.

Törene, Gürler’in yanı sıra Kürt siyasetçiler Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel, sanatçı Feryal Öney, Zeynep Altıok ile birlikte çok sayıda yazar, şair ve siyasetçi katıldı.

Çomak, ödülünü şair ve aynı zamanda Hirschman'ın eşi olan Agneta Falk Hirschman'dan aldı.

1933 yılında New York'ta doğan Jack Hirschman, 2021'de yaşamını yitirdi. Şiirlerinde sıkça antiemperyalist, sosyalist ve devrimci temaları işledi. Aralarında Nâzım Hikmet’in de bulunduğu pek çok şairi İngilizceye çevirdi. Aynı zamanda San Francisco Şehir Şairi (Poet Laureate) olarak görev yaptı.

“İlk kez bir ödül törenine bizzat katılıyorum

İlke TV'den Ahmet Ayva'nın aktardığına göre, ödül konuşmasını Kürtçe ve Türkçe yapan Çomak, şöyle dedi:

Sizlere önce bir Kürt, sonra bir şair olarak anadilimde seslenmek istiyorum. Nihayet 30 yıl, 3 ay, 8 günlük mahpusluğum sona erdi ve sizlere özgür bir şair olarak hitap edebiliyorum. Bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldüm, ancak ilk kez bir ödül törenine bizzat katılıyorum. Şiir hakikidir, hakikatten yanadır. Şiirin gücü tanrısaldır. Ne mutlu bana ki bu güç beni kabul etti. Bizi hakikatin ve güzel günlerin uzak bir alemden geriye kalmış bir imkânsızlıklar imgesi olduğuna inandırmaya çalışıyorlar.

“Oysa büyük zorluklarla, kesintisiz acı ve direniş aracılığıyla aktarılmış bir gelenekler toplamından biliyoruz ki doğrulardan ve gerçeklikten, şüphesiz hayal gücünden geçen değişmez kimi değerler var.  Bizler, yani o büyük çoğunluk düşünerek, unutmaya karşı hatırlamakta ısrar ederek, insandan yana çalışan güçlü değerleri savunma kararlılığıyla hakikatten yana olduğumuzu tekrar tekrar dillendirerek muktedire karşı bir sınır çizmiş olduk. Bu sınır iktidarların insan ruhunun karasızlığına dayanarak yoğurduğu kötülüğün yaygınlığının fark edilmesi, bu kötülüğün el kaldırıp her an söz söyleyebildiğinin açıklıkla görülmesi ve buna karşı insanın eşitlikten, mutluluk ve hayallerinin önerdiği güzellikten yana bir tercih yapma bilincine kavuşması anlamına geliyor.”

Her yıl adalet, barış, özgürlük ve insanlık onuru gibi evrensel değerleri şiirlerinde yansıtan, edebi üretimleriyle öne çıkan şairleri onurlandırmak amacıyla verilen ödülün bu yılki jürisinde Francis Combes, Agneta Falk Hirschman ve Halmosi Sándor gibi isimler yer aldı.

Finale kalan üç şair arasından İlhan Sami Çomak’ı ödüle değer bulan jüri, kararına gerekçe olarak Çomak’ın 30 yılı aşkın süredir cezaevinde kaleme aldığı şiirlerde evrensel insani temaların işlenişini ve şiirsel ifadedeki yetkinliği gösterdi.

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(TY)

Haber Yeri
İstanbul
ilhan sami çomak Jack Hirschman şiir ödülleri
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