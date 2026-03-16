İBB Davası'nda 5. gün: 7 dakika sürdü, sözlü tartışma sonrası duruşma yarına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan davanın beşinci celsesi bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda görüldü

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan salona alkışlarla geldi. Aileler, tutuklularla selamlaşıyor. Alkışlar var. Ekrem İmamoğlu "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı ile salona getirildi. Alkışlandı. Ailelerden biri her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Mahkeme heyeti, aynı zamanda avukat olan CHP milletvekili Taşkın Özer’i oturduğu yerden kaldırarak izleyici bölümüne almak istedi.

Heyet başkanı ise, “Her gün sabaha benzer bir sorunla başlıyoruz. Burayı her gün krizle yönetemeyiz.” dedi.

Duruşma yarına erteledi.

Tanal: Hukuku uygulayın

Ayrıca turkuaz kartı olmayan gazeteciler ilk önce duruşma salonuna alınmadı. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) kartının da geçersiz olduğu söylendi. Basın ve jandarma arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Mahmut Tanal şu açıklamayı yaptı, karara tepki gösterdi. Mahkemenin yasalara uyması gerektiğini söyledi.

Mahmut Tanal: "Adliye önünden başlayarak duruşma salonuna kadar tam 8 ayrı barikat kurulmuştur."#İBBDavası'nda 5.gün

Gazetecilere "Turkuaz Kart" dayatması..



Turkuaz kartı olmayan Gazetecilerin duruşma salonuna girmesi yasak!



Detay bilgi Davada, aralarında seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu 402 sanık yargılanıyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü görülen son duruşmada, tutuklu bulunan ve etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri yeterli görülmeyen İBB’ye bağlı Ağaç AŞ’nin satın alma müdürü Ümit Polat savunma yaptı. Polat’ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, Polat’ın avukatlarının savunmalarıyla devam etmek üzere duruşmaya ara verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi Aranın ardından mahkeme başkanı gazetecileri salonun sesi net duyulmayan “kör nokta” bölümüne almak istedi. Gazeteciler bu karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı “Duruşma düzenini sağlayamıyorum” diyerek duruşmayı bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yapılmak üzere erteledi. Bugünkü duruşmada Polat’ın avukatları savunmalarını sürdürecek. Mahkemenin hazırladığı sanık savunma listesine göre duruşma, iddianamede Ağaç AŞ’ye yönelik iddialar kapsamında tutuklu Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ile iş insanları Ali Üner ve Evren Şirolu’nun savunmalarıyla devam edecek. İBB Davası bu hafta arife günü olan 19 Mart’a kadar sürecek. Savunma listesinde 12. sırada yer alan Resul Emrah Şahan ile 13. sırada bulunan Mehmet Murat Çalık’ın da bu hafta savunma yapması bekleniyor.

(EMK)