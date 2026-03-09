Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı “yolsuzluk” davasının ilk duruşması bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duurşmada gü boyu yaşananlar şöyle:

İBB davasında mahkeme salonu boşaltma kararı verdi Aranın ardından başlayan mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz ve Hasan Fehmi Demir, reddi hakim talep etti.

Duruşmayı takip etmek üzere CHP Mileltvekilleri Gül Çiftçi, Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır, Milletvekili Suat Özçelebi, Gökhan Günaydın, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, Esenyurt'un yerine kayyım atanan belediye başkanı Ahmet Özer de davayı takip etmek üzere salona geldi. Ayrıca konsolosluklardan temsilciler ve çok sayıda yabancı basın da davayı takip ettti.

Duruşma öncesinde basına konuşan Dilek İmamoğlu, "Canlı yayınlansın talebimiz devam ediyor. Neden kabul edilmediğini biliyoruz. Masumlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yaklaşık 3 bin 800 sayfadan oluşan iddianame, 25 Kasım 2025’te mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Savcılık, İBB’de yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada İmamoğlu’nun “suç örgütü lideri” olduğu gerekçesiyle 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ediyor.

Dava kapsamında 107’si tutuklu, 170’i adli kontrol şartıyla serbest, 7’si ise yakalama kararıyla aranan toplam 402 kişi yargılanacak.

İddia edilen suçlamalar

Sanıklar hakkında, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üyelik, örgüte yardım etme, rüşvet, kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor.

İddianamede 143 farklı eylem için toplam 196 ayrı suç isnadı bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duruşmasının yapılacağı Marmara Cezaevi kampüsüne giden yollar kapatıldığı için avukatlar, gazeteciler, yurttaşlar, siyasetçiler yürüyerek duruşma salonuna gidiyor. Duruşmanın, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıklara kimlik tespiti yapılmasıyla başlaması, iddianame özetinin okunmasıyla devam etmesi öngörülüyor. Öte yandan mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.

Duruşmaya katılmak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekiller Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Bülent Tezcan, Mustafa Sarıgül, Evrim Rızvanoğlu, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, TİP'li milletvekili Ahmet Şık, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Silivri'deydi. Özgür Özel salona girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler salondakini yerini aldı. Duruşma öncesinde basına konuşan Özel, "Kumpas davası halka tosladı" dedi. Ekrem İmamoğlu salona alkışlarla geldi. "Çok güzelsiniz çok başkasınız" dedi. Salondan bir kişi "Seninle gurur duyuyoruz" diye seslendi. Duruşma başladı. Mahkeme başkanı şu bilgiyi verdi: "İlk etapta tutuklu sanıkları dinleyeceğiz haftada dört gün yargılama yapacağız. Bir buçuk ay kadar sürecek. İkinci celse tutuksuz sanıkları dinleyecek. Kimseye zorla getirme yapmayacağız. Bu nedenle ikinci celse savunmalarını almayı planladığımız için Nisan sonuna kadar yargılamayı takip etme konusunu kendilerine bırakıyorum. Heyet olarak sizde anlayış bekliyoruz, görüntü ses kaydı konusunda duruşma çıkışlarında da avukatlarımız tarafından alınmamasını istiyoruz. Bu konuda TCK 286. madde hatırlatmama gerek yok avukatlarımız hükmü biliyor." Ekrem İmamoğlu: Millete saygılı olun Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Duruşma sırasında salonda bulunan bazı avukatlar “Adil yargılama istiyoruz” şeklinde slogan atarken, mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında sözlü tartışma çıktı. Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu’na mahkeme başkanı izin vermedi. Mahkeme başkanının “Hayır, söz vermiyorum. Bu şekilde devam edemezsiniz” demesi üzerine İmamoğlu’nun “Hayır, kafamıza göre değil” diyerek itiraz ettiği aktarıldı. Bunun üzerine hakim, “Sen bu şekilde devam edemezsin” ifadelerini kullanırken salondan “Sen değil, siz” şeklinde tepkiler yükseldi. Gerginlik, İmamoğlu’nun yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirmesiyle devam etti. İmamoğlu, “Bu şekilde yargılama…” diyerek sürece itiraz ederken mahkeme başkanı “Ekrem Bey, bu şekilde devam etmeyin” uyarısında bulundu. Tartışmanın ardından hakim, yaşananların tutanağa geçirilmesini istedi ve “Bu şekilde yargılamaya devam edemeyiz” dedi. İmamoğlu ise “Bu süreci çok daha naif, insanların hakkına, hukukuna dikkat ederek bu yargılamayı yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı bunun üzerine “Ekrem Bey, yerinize geçin” diyerek uyarıda bulundu. Duruşma öncesinde de taraflar arasında usule ilişkin tartışmalar yaşandığı öğrenildi. İmamoğlu’nun avukatları davanın daha büyük bir salonda görülmesini talep ederken, avukatların müvekkillerinin kısa bir selamlama konuşması yapma isteği de mahkeme başkanı tarafından “Böyle bir usul yok” denilerek reddedildi. Mahkeme salonundaki tartışmaların ardından duruşma, usule ilişkin işlemlerle devam etti.

Duruşma yeniden başladı. Avukatlar usule ilişki taleplerini sıralıyor. Avukat Hasan Mehmet Demir konuşuyor. Demir, “Daha önce olduğu gibi şimdikilerin de bizi kumpasa getirdiler diyeceklerinden kuşku duymuyoruz. CHP yüzde 51 oy alan İmamoğlu girdiği dört seçimin dördünü de kazandı. Girdi her seçimi kazanmış yetişkin nüfusunun 3’te ikisini kazanmış İmamoğlu, 19 Mart’ta yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alınmış, o gün hayat durmuş, ilk kez adliye sarayının etrafı kuşatıldı. Bugün de mahkeme salonun bulunduğu ilçede açıklamalar vs yasaklandı. Bu uygulamalarını kabuk etmiyoruz reddediyoruz. Sanık sayısının fazlalasığından söz edebilirsiniz. Aslında çok basit olarak karşımızdaki heyet bize deseydi, ‘canımız böyle istedi’ diye yanıt verseydi, bunu daha iyi anlayabilirdik. Sayın İmamoğlu, başka davalarda tek sanıkken yine bu salonda yargılandı. Idare mahkemesinin davası da yine bu salonda oldu. Bu yargılamaların yargıçları da sonradan olıuşturulnuş heyetler tarafından görüldü. İddianame 11 Kasım 2024 tarihlidir. İddianamenin kabülünden sonra mahkemenin profili değiştirildi. Kanuna göre bu tasarruf yasaktır bunu kabul etmiyoruz. Mahkemenin kurulumu kanuna aykırıdır kabul etmiyoruz” dedi. Demir, “Mantık hataları ile dolu. Soyut iddalar ve yoğun kalabalık kağıtlarla savunma etkisizleştirilmek istenmiyor. Bunda başarılı olunmayacağını söylelim” dedi. “Sanıkların dosyayı inceleme olasılığı da oradan kaldırıldı” diyen Demir, sözlerine

“Siz sayın başkan ve üç üyeniz olmak üzere hepiniz ayrı bağımsız ve tarafsızlığını iddia ederek reddi hakim talep ediyoruz” şeklinde devam etti.