Akın Gürlek’ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde medya temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gürlek, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değinerek Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan tartışmalara da değindi.

İmamoğlu’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Gürlek, bu sözleri önemsemediğini söyledi. Gürlek, “Ben Cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım” dedi.

“İsimler değil, dosyadaki suç iddiaları önemli”

İBB’ye yönelik soruşturmayı savunarak konuşan Gürlek, savcıların kişilerle değil dosyadaki suç iddialarıyla ilgilendiğini söyledi. Gürlek, soruşturmanın yürütüldüğü dönemde dosyaya bu anlayışla baktıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ortada yolsuzluk, dolandırıcılık ya da ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı. Biz dosyaya bakarken isimleri kapatıp değerlendirme yaptık. O kişinin belediye başkanı olması ya da isminin Ekrem ya da Veli olması bizim için önemli değil.”

Gürlek, iddianamedeki deliller arasında MASAK raporları, tanık ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları, para hareketleri ve HTS kayıtlarının bulunduğunu da söyledi.

“İBB davasının ne zaman biteceğini mahkeme belirler”

9 Mart’ta başlayacak İBB davasıyla ilgili “makul süre” tartışmaları da gündeme geldi. Gürlek, yargılama sürecinin tamamen mahkemenin kontrolünde olduğunu söyledi.

Davanın çok sayıda sanık içerdiğini hatırlatan Gürlek, “Bildiğim kadarıyla 406 sanık var. Davaya tek bir heyet bakacak. Ne kadar sürede tamamlanacağını mahkeme belirleyecek” diye konuştu.

6284 sayılı kanunda değişiklik sinyali

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da konuşan Gürlek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun uygulamasında bazı sorunlar olduğunu söyledi.

Kanundaki koruyucu tedbirlerin uygulanmasında aksaklıklar yaşandığını belirten Gürlek, bu nedenle düzenlemenin güncellenmesi için çalışma yapılacağını söyledi.

“Terör suçlarında şartlı salıverme yok”

Abdullah Öcalan’ın statüsü ve “umut hakkı” tartışmalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Gürlek, bu konuda kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyledi.

Gürlek, “Terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişi cezasını bu şekilde infaz eder. Eğer kanunda değişiklik yapılırsa durum farklı olabilir” dedi.

(EMK)