HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 15:03 6 Mart 2026 15:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 15:05 6 Mart 2026 15:05
Okuma:  2 dakika

Akın Gürlek’ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

İBB’ye yönelik soruşturmayı savunarak konuşan Gürlek, savcıların kişilerle değil dosyadaki suç iddialarıyla ilgilendiğini söyledi. Gürlek, soruşturmanın yürütüldüğü dönemde dosyaya bu anlayışla baktıklarını belirtti.

BİA Haber Merkezi

Akın Gürlek’ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi’nde medya temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gürlek, konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına değinerek Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan tartışmalara da değindi.

İmamoğlu’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt veren Gürlek, bu sözleri önemsemediğini söyledi. Gürlek, “Ben Cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım” dedi.

“İsimler değil, dosyadaki suç iddiaları önemli”

İBB’ye yönelik soruşturmayı savunarak konuşan Gürlek, savcıların kişilerle değil dosyadaki suç iddialarıyla ilgilendiğini söyledi. Gürlek, soruşturmanın yürütüldüğü dönemde dosyaya bu anlayışla baktıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ortada yolsuzluk, dolandırıcılık ya da ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı. Biz dosyaya bakarken isimleri kapatıp değerlendirme yaptık. O kişinin belediye başkanı olması ya da isminin Ekrem ya da Veli olması bizim için önemli değil.”

Gürlek, iddianamedeki deliller arasında MASAK raporları, tanık ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları, para hareketleri ve HTS kayıtlarının bulunduğunu da söyledi.

“İBB davasının ne zaman biteceğini mahkeme belirler”

9 Mart’ta başlayacak İBB davasıyla ilgili “makul süre” tartışmaları da gündeme geldi. Gürlek, yargılama sürecinin tamamen mahkemenin kontrolünde olduğunu söyledi.

Davanın çok sayıda sanık içerdiğini hatırlatan Gürlek, “Bildiğim kadarıyla 406 sanık var. Davaya tek bir heyet bakacak. Ne kadar sürede tamamlanacağını mahkeme belirleyecek” diye konuştu.

6284 sayılı kanunda değişiklik sinyali

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da konuşan Gürlek, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun uygulamasında bazı sorunlar olduğunu söyledi.

Kanundaki koruyucu tedbirlerin uygulanmasında aksaklıklar yaşandığını belirten Gürlek, bu nedenle düzenlemenin güncellenmesi için çalışma yapılacağını söyledi.

“Terör suçlarında şartlı salıverme yok”

Abdullah Öcalan’ın statüsü ve “umut hakkı” tartışmalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Gürlek, bu konuda kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyledi.

Gürlek, “Terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişi cezasını bu şekilde infaz eder. Eğer kanunda değişiklik yapılırsa durum farklı olabilir” dedi.

(EMK)

ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu’na yeni dava
1 Mart 2026
/haber/ekrem-imamogluna-yeni-dava-317220
DİPLOMA DAVASI
Ekrem İmamoğlu: Bu bir yargı skandalı, iddianame utanç verici
16 Şubat 2026
/haber/ekrem-imamoglu-bu-bir-yargi-skandali-iddianame-utanc-verici-316750
Ekrem İmamoğlu: "Diplomamı değil, hukuki güveni savunuyorum"
15 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-diplomami-degil-hukuki-guveni-savunuyorum-315634
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının yeri değiştirildi
6 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglunun-diploma-davasinin-yeri-degistirildi-315298
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP’ye Venezuela eleştirisi: İlkesiz politikalar Türkiye’nin itibarını zedeliyor
4 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-ndan-akpye-venezuela-elestirisi-ilkesiz-politikalar-turkiyenin-itibarini-zedeliyor-315221
AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek
26 Aralık 2025
/haber/aihm-ekrem-imamoglunun-tutuklulugunu-oncelikli-gorusecek-314961
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-surecin-icindeyiz-icinde-kalmaya-devam-edecegiz-314770
Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular
9 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bir-tv-kanalindan-bir-canli-yayindan-korktular-314339
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı, ardından yurt dışı yasağı çıkarıldı
5 Kasım 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-oglu-ve-babasi-ifadeye-cagrildi-ardindan-yurt-disi-yasagi-cikarildi-313214
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-7-ay-sonra-ilk-kez-caglayan-da-312918
