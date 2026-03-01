Ekrem İmamoğlu’na yeni dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibi ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediyesi başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı başkanlık makam aracı olarak kullanıp masraflarını belediyeye karşılattığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 11 belediye personeli ve encümeni sanık olarak yer aldı.

İddianameye göre, İmamoğlu İnşaat 4 Şubat 2015'te Beylikdüzü Belediyesine bir dilekçe verdi. Şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın, bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılması teklif edildi.

Söz konusu dilekçe 9 Şubat 2015'te İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümeni'ne sevk edildi. İddianamede, encümenin bu talebi, aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulüne uygun gördüğü bilgisine yer verildi.

İddianamede, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre encümenin görev ve yetkilerinin sınırlandırıldığı, özel mülkiyetteki bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve bu aracın tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verme yetkisi bulunmadığı savunuldu.

Savcılık, encümenin aldığı kararın kendilerine verilmeyen bir yetkinin kullanılması anlamına geldiğini ve Taşıt Kanunu'nun 17. maddesindeki yasağa aykırılık teşkil ettiğini belirterek İmamoğlu'nun mevzuata aykırı olduğu iddia edilen bir teklifi içeren dilekçeyi belediye encümenine havale ederek, yetkisi olmayan bir konuda karar alınması sürecini başlatmak suretiyle kamu zararına neden olduğunu iddia etti.

İddianameye göre İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplam zararı 122 bin 305 lira.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte belediye encümen üyelerinin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Bir kişinin de "görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

(HA)