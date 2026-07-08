İmamoğlu bugün savunma yapacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 64'üncü duruşması bugün Silivri'de görülecek. Davada 59 sanık tutuklu yargılanıyor.

Mahkeme başkanı, dünkü duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun 8 Temmuz Salı günü öğleden sonraki oturumda savunmasını yapmak üzere sanık kürsüsüne çağrılacağını söylemişti. İmamoğlu'nun bugün saat 14.00'te başlayacak duruşmada savunmasını yapması bekleniyor.

CHP seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in de duruşmayı takip etmek üzere Silivri'de olması bekleniyor. Özel saat 14.00'te başlayacak oturuma katılacak.

Dünkü duruşmada neler yaşandı?

Davanın dün görülen 63'üncü duruşmasında mahkeme başkanı, İmamoğlu'nun yargılamadan tamamen çıkarılmadığını, diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından yeniden duruşmaya alınacağını söyledi. Ancak duruşma düzenini bozması halinde salondan yeniden çıkarılabileceğini de ekledi.

2 Temmuz'da görülen celsede ise savunma sırası ve duruşma takvimi nedeniyle mahkeme başkanı ile İmamoğlu arasında tartışma yaşanmış, mahkeme heyeti İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar vermişti. 7 Temmuz'daki duruşmada ise İmamoğlu salona getirilmemişti.

İmamoğlu: Çok ağır bir hak ihlali

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, duruşmaya katılmasının engellenmesini "çok ağır bir hak ihlali" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, "Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir" dedi.

Mahkemenin iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtladığını söyleyen İmamoğlu, "Bu durum, İBB davasının tümüyle çökmüş, bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır" diye konuştu.

Mahkeme heyetinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda da eleştiriler yönelten İmamoğlu, "Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen mahkeme heyeti bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir. Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun" dedi.

(EMK)