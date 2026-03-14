Özel: Ekrem Bey’den korkuyorlarsa ev hapsi versinler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Mart’ta görülmeye başlanan İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yargılamaların tutuksuz yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, tepkilerinin yargılamaya değil gereksiz tutukluluğa yönelik olduğunu söyledi. Gizli tanık ve itirafçı iddialarının kesinleşmiş mahkeme kararı gibi sunulmasını da eleştirdi.

Gazeteci Murat Yetkin’in YetkinReport için yönelttiği soruları yanıtlayan Özel, iktidarın “iç cephe tahkimi” söylemine de değindi. Tutukluluk incelemesi sırasında sorguları tamamlanan kişilerin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesinin siyasi atmosferi değiştirebileceğini ve tansiyonu düşürebileceğini söyledi.

Kimsenin “Beni yargılamayın” demediğini belirten Özel, herkesin adil ve şeffaf bir yargılama istediğini ve tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğunu dile getirdi. Tutuksuz yargılama başladığında toplumdaki gerilimin de düşeceğini söyledi.

İktidar kulislerinde dile getirilen “İmamoğlu tahliye olursa otobüsün üstüne çıkar, zafer ilan eder” yorumlarına da değinen Özel, bir kişinin tutuklu kalmasına “serbest kalırsa siyasi kampanya yapar” gerekçesinin gösterilemeyeceğini ifade etti. Özel, “Ekrem Bey’den bu kadar korkuyorlarsa hiç değilse ev hapsi versinler” dedi.

Özel, bianet’e konuştu: 18’i 19’a bağlayan gece Saraçhane’deyiz

Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü istemesinin doğal olduğunu belirten Özel, tüm sanıkların tutuksuz yargılanmasını istediklerini söyledi. İktidarın İmamoğlu’nun sokağa çıkmasından endişe duyduğunu savunan Özel, bu durumda ev hapsi uygulanabileceğini dile getirdi.

Uzun tutukluluğun toplumda ve iktidar çevrelerinde savunulmasının zorlaştığını belirten Özel, tahliyelerin gerilimi azaltacağını ifade etti. İmamoğlu ve diğer isimlerin serbest kalmasının Türkiye ekonomisine de olumlu yansıyacağını, borsanın yükselip ülkenin risk priminin düşebileceğini söyledi.

Özel ayrıca çözüm süreci kapsamında Meclis’te hazırlanan komisyon raporuna da değindi. Raporun Meclis’ten geçtiğini hatırlatan Özel, bundan sonraki aşamada kamuoyu desteğinin önem taşıdığını ifade etti. Muhalefetin önemli isimlerinden birinin cezaevinde bulunduğu bir dönemde “Terörsüz Türkiye” başlığı altında atılacak adımların tartışma yaratabileceğini söyledi.

