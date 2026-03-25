İstanbul Valiliği, Resul Emrah Şahan'ın savunmasına yanıt verdi

İstanbul Valiliği, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın İBB davasında yaptığı savunmaya yanıt verdi. Valilik, Şahan’ın mahkemede dile getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve olayları çarpıttığını savundu.

Valiliğin açıklamasına göre, tartışmanın merkezindeki arsa Şişli’nin Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunuyor ve Bulgar Vakfı’na ait. Taş Yapı ile Bulgar Vakfı, 2006’da kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı. Şirket, arsa için 72 katlı proje hazırladı ve Şişli Belediyesi’nden gerekli izinleri aldı. Belediye de 2008’de avan projeyi onayladı.

Açıklamada şu noktalara değinildi:

Valilik, belediyenin bu projeye ilişkin inşaat ruhsatını bilinmeyen bir nedenle 2015’e kadar vermediğini belirtti. Bunun üzerine şirket, dosyayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na taşıdı. Bakanlık, 14 Nisan 2015’te kat sayısını 72’den 38’e indirerek projeyi onayladı.

Valiliğin aktardığına göre şirket, bakanlığın onayının ardından inşaata başladı ancak Şişli Belediyesi çalışmaları çeşitli gerekçelerle engelledi. Şirket de bu durumu İçişleri Bakanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne, Şişli Kaymakamlığı’na ve Cumhuriyet başsavcılığına bildirerek belediyeden şikâyetçi oldu. İçişleri Bakanlığı da şikâyet sonrası konu için mülkiye başmüfettişi görevlendirdi.

Valilik, Resul Emrah Şahan ile İstanbul Valisi Davut Gül arasındaki görüşmenin de bu süreçle ilgili olduğunu söyledi. Açıklamaya göre görüşmede, soruşturma konusu mesele ile Bulgar Vakfı’nın imar planlarından doğan haklarının belediye tarafından engellenmeye çalışıldığı yönündeki şikâyetler ele alındı.

Valilik ayrıca, dosyadaki bütün işlemlerin Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasından önceki dönemde gerçekleştiğini vurguladı. Açıklamada, kayyum döneminde şirket lehine herhangi bir izin ya da idari karar alınmadığı ifade edildi. Valilik, planlama sürecini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğünü, bu nedenle bu alanda farklı bir tasarrufun mümkün olmadığını da belirtti.

Açıklamada, Bakanlığın onayladığı “Özel Proje Alanı” içinde ruhsat ve benzeri işlemlerde ilçe belediyesinin belirleyici bir yetki kullanamayacağı da kaydedildi. Valilik, Şahan’ın tüm onay süreçlerini bakanlığın yürüttüğü bir konuda kendisini “çevreci direniş” göstermiş gibi sunmaya çalıştığını öne sürdü.

Valilik, Davut Gül’ün Şahan ile yaptığı görüşmenin kendisine iletilen talepler ve iddialar çerçevesinde, görev gereği yapıldığını belirtti. Açıklamanın sonunda da, yargı süreci devam eden bir dosyada kamuoyunu yanıltmaya dönük gerçek dışı iddiaların kabul edilemeyeceğini savundu ve kamuoyundan doğrulanmamış iddialara itibar etmemesini istedi.

Şahan ne demişti?

Resul Emrah Şahan ise savunmasında belediyenin 26 Nisan’da söz konusu alanda denetim yaptığını, ruhsata aykırılık tespit ettiğini ve inşaatı mühürlediğini anlattı. Bakanlığa yazı gönderdiklerini, bakanlığın da aykırılığı kabul ederek çalışmayı durdurduğunu söyledi. Daha sonra belediyenin arka taraftaki alanı da incelediğini, orada da aykırı faaliyet gördüğünü ve yetki sınırları dışında kaldığı için yeniden bakanlığa bildirdiğini aktardı.

Şahan, belediyenin ilk alandaki inşaatı mühürlemesinin ardından UTK izinlerini iptal ettiğini ve kamyon giriş çıkışlarını durdurduğunu belirtti. Buna rağmen şirketin mührü bozarak çalışmayı sürdürdüğünü, bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Şahan, bu süreçte mühür bozulan inşaatta bir beton mikserinin 72 yaşındaki bir yurttaşın ölümüne yol açtığını, buna rağmen çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Ardından belediye üzerinde yoğun denetim baskısı kurulduğunu savundu. Şahan, Vali Davut Gül’ün kendisini birkaç kez aradığını ve “Ne olacak, her yerde gökdelen var, burada da bir gökdelen olsun. Sıkıntı çıkacak” dediğini öne sürdü.

Şahan, mahkemedeki savunmasında esas olarak bu proje karşısında geri adım atmadığı için yargılandığını söyledi. Kendisinden beklenenin görmezden gelmek olduğunu belirten Şahan, iş insanlarının ve müteahhitlerin taleplerine sessiz kalsaydı bugün yargı karşısında olmayacağını savundu. Şahan, “Ben müteahhitlerin istediğini yaptığım için değil, yapmadığım için tutukluyum” dedi.

(EMK)