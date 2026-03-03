Mahkemeden İBB davasına kısıt: 25 gazeteci, sanık başına 3 avukat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tutuklandıktan sonra görevden alınan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 352 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava 9 Mart Pazartesi günü görülmeye başlanacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi (1. Heyet) Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde göreceği duruşma öncesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazdı.

Mahkeme basını 25 kişiyle sınırlandırdı

Buna göre heyet, duruşma salonuna alınacak basın mensuplarını toplam 25 kişi ile sınırladı. Mahkeme, 5 yabancı basın mensubunu ve 20 ulusal basın mensubunu (aynı basın grubundan “tek kişi” olacak şekilde) kabul edeceğini belirtti; katılım için akreditasyon ve güvenlik risk değerlendirmesi şartı koydu.

Mahkeme ayrıca yazılı ve görsel basının salonda birer temsilciyle yer alacağını, gerekirse kurum içi değişim yapılabileceğini kaydetti.

Mahkeme, salon kapasitesini gerekçe göstererek salona alınamayan basın kuruluşları temsilcileri için duruşmayı ekrandan izleyebilecekleri ayrı bir bölüm ayıracağını da bildirdi.

Müdafileri de sınırladı: Her sanığa en fazla 3 avukat

Heyet, savunma tarafına ilişkin de kısıt getirdi. Müzekkerede, “adil yargılanma hakkı” ve CMK hükümlerine atıf yapan mahkeme, her sanığın en fazla 3 müdafi ile temsil edileceğini yazdı.

Avukatlara ayrılan alan yetersiz kalırsa izleyici bölümünün bir kısmını müdafiler için kullanacağını da ekledi.

İzleyicide önceliği yakınlara verdi

Mahkeme; sanıklar, müdafiler, basın ve görevliler salona girdikten sonra, kalan kapasite ölçüsünde önce her sanığın birinci derece yakınının, ardından diğer izleyicilerin salona alınacağını bildirdi.

Telefon ve kayıt cihazlarına “yasak” hatırlatması

Mahkeme, duruşma başladıktan sonra salonda telefon dahil sesli/görüntülü kayıt ve nakil imkânı sağlayan cihazların kullanımına izin vermeyeceğini, kurala uymayanlar hakkında işlem yapacağını kaydetti.

Geçtiğimiz ay (27 Ocak – 27 Şubat) Aziz İhsan Aktaş davasını gören İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de benzer bir kısıtlamaya gitmiş gazeteci ve avukat sınırı koymuştu.

Aziz İhsan Aktaş davasında gazeteci kısıtı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddialarıyla yürüttüğü soruşturma sonrası hazırlanan iddianame yaklaşık 3 bin 740 sayfadan oluşuyor. İddianame, Akın Gürlek’in başsavcı olduğu dönemde hazırlandı. Dosyada İmamoğlu dahil 402 sanık var. 105’i tutuklu. İddianamede İmamoğlu “örgüt kurucusu/lideri” olarak nitelendiriliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "sistem" kurarak, bu sistem sayesinde, önce İstanbul Belediye Başkanı seçildiği, ardından CHP'yi ele geçirdiği, ardından da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak fon oluşturduğu iddia ediliyor. Ayrıca “Örgüt yöneticisi” suçlamasıyla adı geçenler arasında Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün bulunuyor. Dosyada çok sayıda İBB çalışanı, iştirak yöneticisi ve iş insanı da sanık. İddianamede İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

(HA)