İBB davasında üçüncü gün: Savunmalar sürüyor

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı “yolsuzluk” davasının ilk duruşması bugün (ikinci gün) İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başlandı. Duruşmanın ilk gününde mahkeme heyeti başkanı izleyicilerin salondan çıkartılmasını istedi. İkinci gün (dün) yargılananlardan Aykut Erdoğdu savunmasını yaptı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu da konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

İBB DAVASI BAŞLADI Ekrem İmamoğlu salondan çıkartıldı, duruşma yarın devam edecek

İBB DAVASI Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının tam metni

Davanın bir önceki celsesinde eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve avukatları savunmalarını yapmıştı. Mahkeme başkanı ise savunmaların arife günü olan 19 Mart’a kadar süreceğini, nisan ayı sonunda ise ara kararın açıklanmasının planlandığını duyurdu.

İmamoğlu’ndan açıklama

Dava sürerken sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davanın siyasi talimatla yürütüldüğünü vurguladı.

İmamoğlu paylaşımında, “Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır. Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır. 19 Mart darbecilerinin yalanları ve iftiraları kursaklarında kalacak” ifadelerini kullandı.

Duruşma salonunda gün boyu yaşananlar

Duruşma sabah saatlerinde tutuklu iş insanı Bulut Aydöner’in savunmasıyla başladı. Aydöner, hakkında ifade veren kişilerin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak tutuklanmasına neden olan ifadelerin çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Aydöner, cezaevinde üç kez koğuş değiştirdiğini ve şu anda cinayet koğuşunda kaldığını belirterek yaşadığı süreci anlattı. Savunmasının ardından mahkeme başkanı ve savcının sorularını yanıtlayan Aydöner, senet düzenlediği iddiasını reddetti.

Aydöner’in avukatı Aysun Okur ise müvekkili hakkında ifade veren kişinin mali durumuna ve hesap hareketlerine ilişkin belgeleri mahkemeye sunarak suç duyurusunda bulundu.

Ara verildi, savunmalar sürdü

Avukatların taleplerinin ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından duruşma, sanıklardan Sırrı Küçük’ün savunmasıyla devam etti.

Küçük, rüşvet iddialarını reddederek kendisine yöneltilen suçlamaların mantık dışı olduğunu söyledi. Savunmasının sonunda, “5 yaşındaki kızıma kavuşmak istiyorum. Ailemle kaybettiğim günleri telafi etmek istiyorum” sözleriyle tahliye talebinde bulundu.

Avukatların savunmaları

Küçük’ün ardından avukatı Hüseyin Cengiz söz aldı. Cengiz, bazı kişilerin sanıkları itirafçı olmaya zorladığını öne sürerek bu iddiaların tutanaklara geçirilmesini istedi.

Savunmaların tamamlanmasının ardından günün üçüncü celsesi sona erdi. Mahkeme, davanın dördüncü celsesinde savunmaların devam edeceğini açıkladı.

Duruşma sonrası salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu, TRT’ye yönelik eleştiride bulundu. İmamoğlu, “Milletin parasıyla ahlaksızlık yapmaya devam eden TRT’yi kınıyorum. Haram zıkkım olsun” dedi.

(EMK)