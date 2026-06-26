Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir

Dersim’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamaması ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşanabilir.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, hazırladığı 4'ü üst düzey kamu görevlisi olan 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.

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Çimen, aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması talep ederek, 25 kişilik 'şüpheli' listesini savcılıkla paylaştı.

Sabah'a konuşan Avukat Çimen, "Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır" dedi.

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(EMK)