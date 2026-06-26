ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 26.06.2026 16:36 26 Haziran 2026 16:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.06.2026 16:39 26 Haziran 2026 16:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, hazırladığı 4'ü üst düzey kamu görevlisi olan 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gülistan Doku soruşturması: Yeni gözaltılar olabilir
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

Dersim’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamaması ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşanabilir.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, hazırladığı 4'ü üst düzey kamu görevlisi olan 25 kişilik şüpheli listesini savcılıkla paylaştı.

Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?
GÜNCELLENİYOR
Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?
16 Nisan 2026

Çimen, aralarında 4'ü üst düzey 25 kamu görevlisinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması talep ederek, 25 kişilik 'şüpheli' listesini savcılıkla paylaştı.

Sabah'a konuşan Avukat Çimen, "Gülistan Doku dosyası kapsamında örtbas ekibinde yer alan 25 kişilik şüpheli listesi tarafımızca hazırlanmıştır. Bu kişiler baştan suçlu ilan edilmeyecek olup, baş şüpheli Tuncay Sonel tarafından yanlış yönlendirilenler de muhakkak vardır" dedi.

Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku davası Gülistan Doku nerede
ilgili haberler
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-doku-davasi-ve-dersimdeki-kadinlara-yonelik-siddetin-takipcisiyiz-320488
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
/yazi/gulistan-doku-sorusturmasi-surerken-dersimde-yeni-iddialar-gundemde-320352
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor
2 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-dokuya-ne-oldu-sorusu-hala-yanit-bekliyor-320119
Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak
30 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-aileden-dna-ornegi-alinacak-319199
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bulgular: SIM kart ve hastane kayıtları incelemede
25 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-bulgular-sim-kart-ve-hastane-kayitlari-incelemede-319071
Sevda Karaca, Akın Gürlek'e Gülistan Doku'yu sordu
20 Nisan 2026
/haber/sevda-karaca-akin-gurlek-e-gulistan-doku-yu-sordu-318914
Former governor's son arrested as primary suspect in Gülistan Doku murder case
20 April 2026
/haber/former-governor-s-son-arrested-as-primary-suspect-in-gulistan-doku-murder-case-318906
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki Vali Tuncay Sonel kimdir?
20 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-gozaltindaki-vali-tuncay-sonel-kimdir-318903
Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
18 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-donemin-valisinin-oglu-mustafa-turkay-sonel-tutuklandi-318868
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: “Gülistan Doku davası ve Dersim’deki kadınlara yönelik şiddetin takipçisiyiz”
12 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-doku-davasi-ve-dersimdeki-kadinlara-yonelik-siddetin-takipcisiyiz-320488
HABER / İZLENİM
Gülistan Doku soruşturması sürerken Dersim’de yeni iddialar gündemde
9 Haziran 2026
/yazi/gulistan-doku-sorusturmasi-surerken-dersimde-yeni-iddialar-gundemde-320352
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Gülistan Doku’ya ne oldu sorusu hâlâ yanıt bekliyor
2 Haziran 2026
/haber/barisa-ihtiyacim-var-kadin-inisiyatifi-gulistan-dokuya-ne-oldu-sorusu-hala-yanit-bekliyor-320119
Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak
30 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-aileden-dna-ornegi-alinacak-319199
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bulgular: SIM kart ve hastane kayıtları incelemede
25 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-bulgular-sim-kart-ve-hastane-kayitlari-incelemede-319071
Sevda Karaca, Akın Gürlek'e Gülistan Doku'yu sordu
20 Nisan 2026
/haber/sevda-karaca-akin-gurlek-e-gulistan-doku-yu-sordu-318914
Former governor's son arrested as primary suspect in Gülistan Doku murder case
20 April 2026
/haber/former-governor-s-son-arrested-as-primary-suspect-in-gulistan-doku-murder-case-318906
Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki Vali Tuncay Sonel kimdir?
20 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-gozaltindaki-vali-tuncay-sonel-kimdir-318903
Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
18 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasi-donemin-valisinin-oglu-mustafa-turkay-sonel-tutuklandi-318868
Sayfa Başına Git