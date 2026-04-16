KADIN
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 12:39 16 Nisan 2026 12:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 12:42 16 Nisan 2026 12:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturması: 4 kişi adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında ayrıca Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ün arkadaşı Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

Kendisinden 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınmayan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Nisan’da cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon talimatı verdi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda ekipler 13 kişiyi gözaltına aldı.

Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?
Bugün 09:00

Altaş ABD'de

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun eski erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, ihraç eski polis Gökhan Ertok ve Munzur Üniversitesi’nde görev yapan bazı personeller yer aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ün arkadaşı Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Altaş’ın Mayıs 2022’den bu yana ABD’de bulunduğu ve Türkiye’ye dönmediği bilgisi paylaşıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 kişiden 4’ü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal sevk edildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Gülistan Doku Gülistan Doku nerede Gülistan Doku eylemleri Gülistan Doku davası
ilgili haberler
Gülistan Doku için Meclis çağrısı: Kordu’dan iki önerge, “delil karartma” vurgusu
Bugün 13:17
/haber/gulistan-doku-icin-meclis-cagrisi-kordudan-iki-onerge-delil-karartma-vurgusu-318777
Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?
Bugün 09:00
/haber/kronoloji-gulistan-dokuya-ne-oldu-318758
“Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel’dir”
15 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-dosyasinda-ust-duzey-kamu-gorevlisi-olarak-kodlanan-fail-tuncay-soneldir-318725
Gülistan Doku soruşturmasında 11 gözaltı
14 Nisan 2026
/haber/gulistan-doku-sorusturmasinda-11-gozalti-318677
Gülistan Doku dosyasında kritik eşik: 700 saatlik kamera görüntüsü incelemede
12 Ocak 2026
/haber/gulistan-doku-dosyasinda-kritik-esik-700-saatlik-kamera-goruntusu-incelemede-315516
Gülistan Doku’nun kayboluşunun üzerinden 6 yıl geçti
3 Ocak 2026
/haber/gulistan-dokunun-kaybolusunun-uzerinden-6-yil-gecti-315189
Gülistan Doku 3 yıldır kayıp: Neden soruşturmada ilerleme yok?
5 Ocak 2023
/haber/gulistan-doku-3-yildir-kayip-neden-sorusturmada-ilerleme-yok-272406
