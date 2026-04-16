HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 22:22 16 Nisan 2026 22:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 22:48 16 Nisan 2026 22:48
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturması: Erdoğan Elaldı tutuklandı

Gülistan Doku'nun kaybedilmesi soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan dönemin İl Özel İdare Memuru Erdoğan Elaldı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

Tutuklananlardan dönemin İl Özel İdare Memuru Erdoğan Elaldı/Fotoğraf: Son Dakika

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınmayan Gülistan Doku’nun kaybedilmesine ilişkin soruşturmada 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden o dönemde İl Özel İdare Memuru olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hâkimlikte "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer üç kişi arasındaki, Doku’nun SİM kartını kendi telefonuna takarak kimi bilgileri sildiği öğrenilen eski polis memuru Gökhan Ertok da önceki  saatlerde tutuklanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun eski erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, ihraç eski polis Gökhan Ertok ve Munzur Üniversitesi’nde görev yapan bazı personel vardı.

(AEK)

Gülistan Doku
